Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı - Son Dakika

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı 14-20 Ağustos'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında 14-20 Ağustos'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

İllerdeki, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısının insidans haritasından öğrenilebileceğini belirten Koca, "Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize." ifadesini kullandı.

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkari, Nevşehir, Sinop ve Kars olduğunu bildiren Koca, "Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 14-20 Ağustos'ta her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 147,73, Ankara'da 176,38, İzmir'de 46,24 oldu.

Önceki hafta (7-13 Ağustos'ta) her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81'di.

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası Rize, Bingöl, Batman, Bayburt ve Aksaray'da görüldü.

Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Aydın, Muğla, Antalya, İzmir ve Kırklareli olarak kayıtlara geçti.

İllerde 14-20 Ağustos'ta 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:

"Rize 538,1, Bingöl 421,98, Batman 420,78, Bayburt 404,1, Aksaray 358,15, Konya 355,6, Mardin 352,16, Diyarbakır 340,02, Isparta 330,91, Trabzon 310,63, Muş 305,02, Bitlis 303,14, Elazığ 291,69, Gümüşhane 275,93, Şanlıurfa 271,69, Ağrı 263,52, Sivas 249,1, Eskişehir 244,14, Sakarya 242,75, Siirt 241,64, Karaman 236,94, Artvin 234,81, Kayseri 231,1, Burdur 223,14, Yozgat 217,13, Giresun 204,8, Niğde 201,62, Erzurum 201,25, Mersin 176,75, Ankara 176,38, Kırıkkale 173,66, Nevşehir 172,81, Iğdır 172,37, Ordu 170,08, Kırşehir 169,52, Çorum 168,83, Adana 168,41, Ardahan 165,35, Kastamonu 165,26, Erzincan 162,95, Samsun 160,54, Afyonkarahisar 157,96, Kütahya 157,8, Karabük 152,7, Kilis 151,27, Gaziantep 150,39, Malatya 148,23, İstanbul 147,73, Düzce 141,53, Zonguldak 140,56, Kocaeli 132,68, Sinop 132,59, Bolu 128,65, Tokat 126,28, Kahramanmaraş 125,07, Çankırı 124,2, Kars 120,38, Osmaniye 118,13, Manisa 117,47, Denizli 115,38, Hakkari 114,43, Tunceli 113,85, Van 111,46, Amasya 109,09, Yalova 109,04, Uşak 108,54, Bilecik 106,53, Şırnak 102,46, Hatay 99,5, Adıyaman 98,66, Bursa 96,1, Bartın 91,97, Tekirdağ 80,87, Balıkesir 69,1, Edirne 66,46, Çanakkale 65,37, Kırklareli 53,91, İzmir 46,24, Antalya 43,13, Muğla 40,17, Aydın 36,1."