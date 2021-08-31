HER 100 KONUTTAN 59'U DEPREM SİGORTALI - Son Dakika

TÜRKİYE'de deprem yaşanan illerde deprem sigortası bilincinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Ülke genelindeki 17,6 milyon konuttan 10,3 milyonunun sigortalı olduğu belirlenirken, en yüksek sigortalı il yüzde 97 ile Bolu ve burada 58 bin 660 konutun 56 bin 644'ü sigortalı. En düşük ise yüzde 15 ile Hakkari ve 22 bin 800 konuttan 3 bin 384'ün sigortası bulunuyor.

Antalya Sigorta Acenteleri Derneği (ANSAD) yönetim kurulu ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Sigortacılık Meslek Komitesi üyesi Osman Tüken, Deprem Afet Sigortaları Kurumu (DASK) havuzundaki poliçeler üzerinden Türkiye'de bölgelere ve illere göre deprem sigortalılık oranlarını çıkardı. Ağustos ayı itibarıyla DASK istatistiklerini paylaşan Tüken, ülke genelinde sigortalanabilir toplam konut sayısının 17 milyon 682 bin 80 olduğunu belirterek, bu sayının 10 milyon 355 bin 520'sinin deprem sigortasının yaptırıldığını kaydetti. Deprem sigortası yaptırılan konut sayısı oranının yüzde 59 olduğunu açıklayan Tüken, Yani her 100 konuttan 59'unun sigortasının yapıldığını söyleyebiliriz dedi.

SİGORTA ORANI EN YÜKSEK MARMARA

Deprem yaşanmış Marmara, Ege gibi bölgelerde diğer bölgelere göre sigortalılık oranının daha yüksek olduğunu kaydeden Tüken, bölgelere göre deprem sigortalılık verilerini şöyle sıraladı

İlk sırada yüzde 70'le Marmara geliyor. 6 milyon 14 bin konuttan 4 milyon 214 bini sigortalı. Yüzde 59'la ikinci Ege Bölgesi'nde 2,6 milyon konuttan 1,5 milyonu aşkını sigortalı. İç Anadolu'da yüzde 54 oranla 3,3 milyon konuttan 1,8 milyona yakını sigortalı. Doğu Anadolu yüzde 51, 777 bin konuttan 394 bini. Akdeniz'de yüzde 50, 2,2 milyon konuttan 1,1 milyonun üstünde sigortalı. Güneydoğu Anadolu'da yüzde 50, 991 bin konuttan, 494 bini sigortalı. Karadeniz'de yüzde 47, 1,7 milyon konuttan 797 bini sigortalı.

EN YÜKSEK SİGORTALI İL BOLU

Bölgelerde olduğu gibi iller bazında da yaşanmış depremlerin farkındalığı artırdığını gösterdiğine işaret eden Tüken, diğer illerde ise yüzde 30- 50 arasında daha düşük seyrettiğini açıkladı. İstanbul özeline de vurgu yapan Osman Tüken, İstanbul'un deprem konusunda ülke gündeminde çok önemli bir yer edindiğini ve sigortalılık oranının yüzde 70'e ulaştığını, deprem gerçeğini yaşanan Bolu, Düzce, Kocaeli, İzmir, Van, Elazığ, Erzincan, İzmir, Yalova gibi illerde de oranların yüksek olduğunu dile getirdi. Osman Tüken, şunları söyledi

İller bazında en yüksek orana sahip ise yüzde 97 ile Bolu ve 58 bin 660 konutun 56 bin 644'ü sigortalı. Yüzde 93 ile ikinci sıradaki Yalova'da 79 bin 590 konutun 74 bin 179'u sigortalı. Yüzde 90 oranla üçüncü sırada Sakarya ve Tekirdağ geliyor. En yüksek oranlı diğer iller yüzde 82 Bingöl, yüzde 80 Düzce, yüzde 78 Muğla, yüzde 72 Kocaeli ve Çanakkale, yüzde 70 İstanbul.

EN DÜŞÜK SİGORTALI İL HAKKARİ

İller bazında en düşük sigortalılık oranının yüzde 15 ile Hakkari olduğunu ve kentteki 22 bin 800 konuttan sadece 3 bin 384'ünün sigortalı olduğunu kaydeden Tüken, En düşük diğer iller yüzde 33'er Gümüşhane ve Batman, yüzde 34'er Siirt ve Kırıkkale, yüzde 35'er Isparta, Yozgat, Bayburt ve Tokat, yüzde 36'şar Bitlis, Muş ve Rize, yüzde 37 Diyarbakır, yüzde 38 Kütahya, yüzde 39'ar Afyonkarahisar ve Nevşehir olarak sıralanıyor diye konuştu.

HAVUZDA 1,6 MİLYAR TL VAR

İllere göre sigorta poliçe prim tutarlarının değişmekle birlikte Türkiye ortalamasının 162 TL olduğunu da belirten Osman Tüken, bu ortalamaya göre bakıldığında ise Türkiye'de deprem sigortası yaptırılan 10 milyon 355 bin 520 konutun sigorta havuzunda biriken prim tutarının ise 1 milyar 674 milyon 805 bin TL civarında olduğunu söyledi. Tüken, sigorta yaptırmayan 7 milyon 326 bin 560 konut için de potansiyelin 1 milyar 64 milyon TL civarında olduğunu dile getirdi.