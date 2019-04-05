Her 112 Çalışanı Adına Bir Fidan Dikildi

Edirne Sağlık Müdürlüğü ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Her 112 çalışanı adına bir fidan" projesi kapsamında kentte görev yapan 112 acil sağlık çalışanları için toplam fidan dikildi.

Edirne Sağlık Müdürlüğü ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Her 112 çalışanı adına bir fidan" projesi kapsamında kentte görev yapan 112 acil sağlık çalışanları için toplam fidan dikildi.



Acil sağlık durumlarında hastaların hayatlarını kurtaran 112 acil sağlık çalışanları doğaya da katkıda bulunmak için kolları sıvadı.



Edirne 112 Komuta Kontrol Başhekimliği bahçesinde düzenlenen törende, kentte görev yapan 112 acil sağlık çalışanları adlarının yazılı olduğu çam fidanlarını toprakla buluşturdu.



Edirne Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan,112'de görev yapan sağlık personelinin önerisi üzerine hayata geçirilen projede 120 fidan diktiklerini söyledi.



"Her fidan bir can" diyen Kalkan,"112 acil sağlık çalışanlarımız Edirne Orman İşletme Müdürlüğünden temin ettiğimiz fidanları dikiyor. Bu fidanları hem kuruyan ağaçların yerine hem de yıllardır kentimize uzun yıllardır hizmet veren bu sağlık mekanının daha yeşil olması için dikiyoruz. Her fidan bir can diyoruz. 112'de çalışan arkadaşlarımız hem zor durumdaki canlara yetişiyorlar hem de tabiatımızın cansız kalmasına üzüntü duydukları için yeni fidanlar dikiyorlar. Bu teklif 112 çalışanlarımızdan geldi. Bizde Edirne Orman İşletme Müdürlüğünden destek alarak bu çevreci projeyi hayata geçirdik." şeklinde konuştu.



Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan da kent genelinde ağaçlandırma çalışmalarına destek verdiklerini belirtti.



2019 yılında kamu kurumlarıyla yaptıkları çalışma kapsamında 25 bin fidanı toprakla buluşturulduğunu dile getiren Ceylan, "Her zaman fidan diken ve dikmek isteyenlere teknik destek ve fidan desteği vermeye hazırız. Daha yeşil bir Edirne daha yeşil bir Türkiye olması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

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