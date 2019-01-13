Son Dakika Haberleri: Her 15 saniyede 1 uçak geçti

Her 15 saniyede 1 uçak geçti

54 dakika önce

2018'de her 15 saniyede bir uçak Türk hava sahasını kullandı.

Her 15 saniyede 1 uçak geçti, System.String[]
2018'de her 15 saniyede bir uçak Türk hava sahasını kullandı. Gerçekleşen uçuş sayısında bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,4 artış görüldü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:31 

Ekonomi
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