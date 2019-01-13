Her 15 saniyede 1 uçak geçti
54 dakika önce
2018'de her 15 saniyede bir uçak Türk hava sahasını kullandı.
2018'de her 15 saniyede bir uçak Türk hava sahasını kullandı. Gerçekleşen uçuş sayısında bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,4 artış görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:31
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