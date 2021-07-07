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Her 2 çalışandan biri, hibrit çalışma düzenini tercih ediyor - Son Dakika

Her 2 çalışandan biri, hibrit çalışma düzenini tercih ediyor

07.07.2021 15:30
Her 2 çalışandan biri, hibrit çalışma düzenini tercih ediyor, System.String[]

Pandemiyle yaygınlaşan esnek çalışma modelleri, beraberinde çalışan verimliliğinin merkezde olduğu bir yönetim anlayışını da getirdi.

Pandemiyle yaygınlaşan esnek çalışma modelleri, beraberinde çalışan verimliliğinin merkezde olduğu bir yönetim anlayışını da getirdi. McKinsey'nin uzaktan çalışan ekiplerin görüşlerini içeren araştırmasına göre, pandemi öncesinde uzaktan çalışmak isteyenlerin oranı yüzde 8'ken, pandemi sonrası yüzde 11'e, hibrit çalışma taraftarlarının yüzde 30'luk payı ise yüzde 52'ye yükseldi.

Yüzde 44'lük geniş bir kesim ise, bu süreçte şirket içi iletişimin kaybolmasından ve iş arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin azalmasından korkuyor. Yüzde 29'luk bir kesim de ekip içindeki iş birliğini güçlendirerek motivasyonu ve çalışma verimini artıracak dijital araçların kullanılmasını çözüm olarak görüyor. Türkiye'de de benzer şekilde seyreden bu tablo, verimlilik ve işbaşı çalışma zamanlarının takibini yapabilecek programlara ihtiyacı artırıyor. Çalışanların verimliliği için çözümler sunan FlexyTime ise iş dünyasının en değerli varlığı olan vaktin verimli kullanılması için tüm işlemleri tek sistemle çözerek şirketleri dijital çağın iş dinamiklerine entegre etmeyi amaçlıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan FlexyTime'ın Kurucu Ortağı Arda Diker, "Şirketlerin zamanı etkin yönetmesi için kullanılan dijital araçlarla, işbaşı ve mesai bitiş saatlerinin takibi, mola, çalışma ve toplantı saatlerinin hesaplanması gibi değerlendirmeleri otomatik olarak yapmak mümkün" dedi.

VERİMLİLİĞİ DÜŞÜREN ETKENLERİ TESPİT EDİYOR VE UYARIYOR

Otomatik zaman takibi, zaman-maliyet hesaplama, güçlü raporlama, üretkenlik hedefleme gibi modüllerle işveren ve çalışanların işini kolaylaştırdıklarını belirten Arda Diker, "Pandemi boyunca çalışanların büyük bir bölümünün evden çalışmaya kolay adapte olduğunu görüyoruz. Ancak esas nokta, adaptasyon sonrasındaki sürecin sürdürülebilirliği. FlexyTime olarak evden veya ofisten çalışılması fark etmeksizin, şirketlerin zamanı etkin yönetmesi için bir araç sunuyoruz. İşbaşı ve mesai bitiş saatlerinin takibi, mola, çalışma ve toplantı saatlerinin hesaplanması gibi değerlendirmeleri sistem otomatik olarak yapıyor. Kurduğumuz sistemle iş hayat dengesi ve çalışma alışkanlıkları tespit edilerek tavsiyeler veriliyor. Verimliliği en çok düşüren uygulama ve internet sitelerini size göstererek uyarıyor. Böylece bunlara yönelik farkındalık yaratıyor" ifadelerini kullandı.

BİR GÜNÜN MUHASEBESİ TEK TIKLA YAPILABİLİYOR

Temelde verimliliği ve çalışma saatini otomatik tutabilmeye ve tek tuşla bir günün muhasebesinin hem çalışan hem işveren için kolaylıkla yapılıp yönetilmesine imkan verdiklerine de değinen Arda Diker, "Bunun için kullanıcılara bir güne dair tüm raporları Excel formatına alarak ihtiyaca göre daha farklı raporlamalar oluşturma imkanı sunuyoruz. Aynı zamanda toplantıda geçen süreleri otomatik olarak hesaplamak için Outlook takvimlerine entegre edilen ve toplantıların kaydedilmesini sağlayan Outlook entegrasyonuyla verimden çalan toplantıların tespit edilmesine olanak tanıyoruz. Ayrıca kurulum ve sonrasında yaşanabilecek teknik problemler için de telefon, e-posta ve destek sistemi üzerinden hizmetlerimizi sürdürüyor, Türkçe ve İngilizce dil desteği de sunuyoruz" diye konuştu.


Her 2 çalışandan biri, hibrit çalışma düzenini tercih ediyor
Her 2 çalışandan biri, hibrit çalışma düzenini tercih ediyor

Türkiye, Pandemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Her 2 çalışandan biri, hibrit çalışma düzenini tercih ediyor - Son Dakika Ekonomi


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