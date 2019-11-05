"Her 3 çocuktan biri obez adayı"

Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden Dr. Yeliz Öz, "Çocuklarda obezite ürkütücü bir şekilde artıyor. Alınan kalori ve harcanan enerji arasındaki fark çocuğun kilosunu etkiliyor. Bugün 3 çocuktan biri obeziteye meyilli. Aileler sorun büyümeden önlemini almalı" dedi.

Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Öz, çocuklarda obezite sorununun hızla arttığına dikkat çekti. Dr. Öz, yaptığı yazılı açıklamada, vücuttaki yağ oranının normallerin üzerine çıkma durumuna obezite dendiğini belirterek "Günümüz şartlarında tüm dünyada hem erişkin hem de çocuklar obezite artıyor" ifadelerini kullandı.

KORKUTUCU SEVİYELERE YÜKSELDİ

Son yapılan çalışmalarda çocuklardaki obezitenin korkutucu seviyelere çıktığının altını çizen Dr. Öz "Çocuklarda obezitenin yaklaşık olarak yüzde 15 oranında görüldüğü ve her 3 çocuktan birinin de obeziteye meyilli olduğu ortaya çıktı. Çocuklarda obezite nedeni yüzde 95 oranda alınan enerji ile tüketilen enerji arasındaki uyumsuzluktur. Altta bulunan bir hastalık nedeniyle obezite gelişme oranı ise yüzde 5 civarında" değerlendirmesinde bulundu.

CERRAHİ MÜDAHALE SÖZ KONUSU DEĞİL

Dr. Öz, Beden Kitle İndeksi (BKI) hesaplamanın tanı konusunda önemine değinerek şöyle devam etti: BKI; kişinin kilosunun, metre cinsinden boyunun karesine bölünmesiyle elde edilir. Çıkan sonuç ile çocuğun yaşına göre daha önceden hesaplanmış olan standart sapma denen tablolara bakılarak karar verilir. Sonucun yüzde 97'nin veya +2SD'nin üzerinde kalması halinde obeziteden bahsedilir. Rutin yapılan kontrollerde doktorun, çocuğun boy ve kilosu ile ilgili yaptığı değerlendirme sonucu durumun ciddiyeti ortaya konur. Obezite sebebi olarak çoğunluk gruba giren çocuklarda tedavi beslenmenin düzenlenmesi ve hareketin arttırılması olarak söylenebilir. Cerrahi müdahalenin çocuklarda yeri yoktur.