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Her 3 deneyimli yatırımcıdan yalnızca biri kendi bilgi düzeyini yeterli buluyor - Son Dakika

Her 3 deneyimli yatırımcıdan yalnızca biri kendi bilgi düzeyini yeterli buluyor

27.07.2021 09:53
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Online ticaret platformlarının da etkisiyle her geçen gün daha fazla insan yatırım dünyasının kapılarını aralıyor.

Online ticaret platformlarının da etkisiyle her geçen gün daha fazla insan yatırım dünyasının kapılarını aralıyor. Nicelik kadar niteliğin de önemli olduğuna dikkat çeken online ticaret platformu Binomo'nun Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel, "Ekosisteme yeni dahil olan yatırımcıların yüzde 38'i, deneyimli yatırımcıların ise yüzde 16'sı yatırım alanındaki bilgi düzeylerinin düşük olduğunu söylüyor. Başarılı işlemler yapmak içinse finansal okuryazarlık şart" dedi.

Dijital dönüşümle giderek yaygınlaşan online ticaret platformları, yatırımı herkes için, her an ve her yerden mümkün hale getirdi. Ancak uzmanlar, yatırım ekosisteminde doğru araçlara erişim kadar, finansal okuryazarlığın da önemli olduğuna dikkat çekiyor. Binomo'nun Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel, FINRA Yatırımcı Eğitim Vakfı'nın Şikago Üniversitesi bünyesindeki bağımsız araştırma kuruluşu NORC ile yaptığı güncel bir çalışmadan bahsederek şu bilgileri paylaştı:

"Kendilerine sorulduğunda yatırım ekosistemine yeni dahil olan yatırımcıların yüzde 38'i, deneyimlilerin ise yüzde 16'sı yatırım alanındaki bilgi düzeylerinin düşük olduğunu söylüyor. Buna karşın yeni yatırımcıların yüzde 12'si, deneyimlilerin de yüzde 31'i bilgi düzeylerinin yüksek olduğunu düşünüyor. Bilgi düzeylerini tespit etmek için yapılan testin sonuçları, biraz daha farklı bir tablo ortaya koyuyor: Yeni yatırımcılar 5 üstünden ortalama 1,4 puana ulaşırken, deneyimli yatırımcılar ise 2,25'te kalıyor. Bu rakamlar, her geçen gün yeni yatırımcı adaylarının dahil olduğu ekosistemde başarılı adımlar atabilmenin yolunun eğitimden geçtiğini gösteriyor."

TEMEL EĞİTİMLERDEN GEÇEREK PRATİK YAPMAK GEREK

Finansal okuryazarlığı artırmanın nitelikli işlemleri de artırarak daha verimli bir ticaret ortamına olanak tanıdığını söyleyen Anne Kmel, "Yatırım riskli bir ticari faaliyettir ve yatırımcılar, online ticaret platformları aracılığıyla da olsa, atacakları her adımdan kendileri sorumludur. Söz konusu riskleri en aza indirecek başarılı işlemler yapmak içinse finansal okuryazarlık şart. Finansal okuryazarlık temelde piyasaları doğru analiz edebilmeye, varlık hareketlerine dair tutarlı tahminlerde bulunmaya ve en önemlisi riskleri göz önünde bulundurarak bir sonraki adımın neler getireceğini öngörmeye dayanır. Tüm bu kazanımları edinebilmek ise temel eğitimlerden geçerek pratik yapmaya bağlı. Yatırım araçlarının ek gelir elde etmek kadar kaybetme riskine de sahip olduğunu unutmamalıyız. Bu riske karşı da bilinçli yatırım ve ticaret yapmak gerekir" diye konuştu.

"YATIRIMCI OLMAK ÖĞRENİLEBİLİR"

Binomo olarak yatırım ekosisteminde sadece bir online ticaret platformu değil aynı zamanda bir eğitici olarak konumlandıklarını belirten Anne Kmel, "Binomo olarak Türkiye dahil 133 ülkede günde 1 milyon yatırımcının ticaret yapmasına olanak tanıyoruz. Kullanıcı dostu arayüzümüz ve mobil uygulamalarımızla yatırım dünyasının keşfedilmesini kolaylaştırıyor ve bu süreçte öğretici bir rol üsteniyoruz. Profesyonel düzeyde eğitimler, analitik hizmetler, müşteri desteği ve aracılık hizmetleri sunarak yatırımda doğru atılmış adımların artırılmasını amaçlıyoruz. Her deneyim seviyesine uygun üyelik modellerimizle dünya borsalarından dövize ve emtialara kadar hesap tipine göre 40'tan fazla varlığa yatırım yapma imkanı sunuyoruz. Daha önce yatırım yapmamış ancak bu yolda adım atmak isteyen kişilerin de en az yatırım miktarlarıyla ticaret yapmaya başlamasının önünü açıyor, yönlendirmelerde bulunuyor, öğretici destek sunuyoruz. Çünkü yatırımcı olmanın öğrenilebileceğini biliyor ve bilgi düzeyi yüksek yatırımcıları ekosisteme kazandırmak istiyoruz. Bunun için teşvik edici uygulamalara da gidiyor, temmuz ayı sonuna kadar 'PRESSTR' kodu ile platformumuza katılan kullanıcılara 2 kat bonus hediye ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Her 3 deneyimli yatırımcıdan yalnızca biri kendi bilgi düzeyini yeterli buluyor

Yatırımcı, Chicago, Türkiye, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Her 3 deneyimli yatırımcıdan yalnızca biri kendi bilgi düzeyini yeterli buluyor - Son Dakika


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