Her 3 işletmeden biri e-ticaretle Hepsiburada ile tanıştı

E-ticaret platformu Hepsiburada yapılan etki analizinin sonuçlarını paylaştı. Şirket, araştırma sonuçlarına göre geride bırakılan 1 yılda platforma dahil her 3 işletmeden birinin e-ticaret ile Hepsiburada sayesinde ilk kez tanıştığını duyurdu.

Pandemi döneminde değişen müşteri beklentileriyle durdurulamaz bir ivme kazanan e-ticaret, hem tüketicilerin hem de işletmelerin hayatında vazgeçilmez oldu. Bu büyüme ivmesinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenirken, e-ticaret platformu Hepsiburada danışmanlık şirketi Deloitte ile pandemi döneminde e-ticaret ekosistemini ve Hepsiburada hizmetlerini değerlendiren bir araştırma yürüttü.

Sonuçları paylaşılan araştırmaya göre, Türkiye'de e-ticaret pandemi döneminde kazandığı hızla 2020 yılının ilk 6 ayında geçtiğimiz yıla göre yüzde 66 oranında büyüdü ve 226 milyar TL'lik bir hacme ulaştı.

Araştırmaya göre, Türkiye'de pandemi döneminde tüketicilerin yüzde 84'ünün e-ticareti daha çok tercih ettiği gözlemlenirken, yüzde 45'i e-ticaret üzerinden eskiye kıyasla 1,5 kattan daha fazla alışveriş yapmaya başladıklarını ifade ediyorlar. İşletmelerin yüzde 82'si için e- ticaret siteleri baskın satış kanalına dönüşürken e-ticaret sitesi üzerinden satış yapan işletmelerin yüzde 64'ü pandemi sonrası dönemde de e-ticaretin satışları içindeki payının artacağını öngörüyor.

Hepsiburada her 5 müşterisinden 4'ünün en sık tercih ettiği e-ticaret platformu

E-ticaret platformu, e-ticaret değer zincirinin tamamı için sağladığı çözümlerle ekosistemin gelişmesine ve ticaretin dijitalleşmesine öncülük eden çalışmalarını sürdürdü. Pandemi döneminde 30'dan fazla kategoride 50 milyondan fazla ürün seçeneği ile müşterilerine hizmet sağlayan e-ticaret platformu, her 5 müşterisinden 4'ünün en sık tercih ettiği e-ticaret platformu konumu olarak öne çıktı.

Lojistik çözümü Hepsijet, pandemide müşterilerinin yüzde 94'üne zaman kazandırdı; e-ticaret platformu müşterilerinin yüzde 87'si HepsiJet ile teslimat yapılmasının alışveriş kararlarını olumlu yönde etkilediğini ifade etti. Pandemi döneminde e-ticaret platformu müşterilerinin memnuniyeti yüzde 17 oranında arttı. İşletmeler için ürünlerinin sipariş edilmesinden müşterilere ulaştırılmasına ve sonrasında kapıdan randevulu iade sistemine kadar çeşitli alanlarda katma değerli çözümler üreten Hepsijet, her 4 işletmeden 3'ünün diğer kargo şirketleri yerine tercihi oldu.

E-ticaret platformu işletmelere cansuyu oldu; platformdaki işletme sayısı 2 kat arttı

Hepsiburada, platform üzerinden satış yapan her 3 işletmeden 1'inin e-ticarete başladığı ilk e-ticaret sitesi olarak Türkiye e-ticaret ekosisteminin büyümesine katkı sağlıyor. E-ticaret platformu Türkiye'nin tüm bölgelerinde 2 kat daha fazla işletme ile hizmet verirken, en fazla büyüme gösteren şehirler Giresun, Samsun, Isparta, Kırklareli ve Çorum oldu. E-ticaret platformu ekosistemindeki işletmeler 1,6 milyonu doğrudan olmak üzere toplam 3,5 milyon kişinin geçimine katkı sağlıyor.

Pandemi döneminde her 10 işletmeden 7'si için fiziksel mağaza satışları azalırken e-ticaret platformu, platformundaki işletmelerine cansuyu oldu ve online satışlarını artırmalarına olanak sağladı. E-ticaret platformu üzerinden satış yapan işletmelerin e-ticaret satışlarındaki artış ortalama yüzde 40 oldu.

E-ticaret platformunun Hepsiglobal hizmeti ile ihracat yapan işletmelerin yüzde 85'i daha önce satış yapmadıkları ülkelere ulaştılar.

E-ticaret platformundan işletmelerin dijital dönüşümüne destek olan atılımlar

Hepsiburada, pandemi döneminde müşterilerine daha kaliteli hizmetler sunmaları ve dijital dönüşümlerini hızlandırmaları için çatısı altında satış yapan işletmelere destek oldu. Ayda 200 milyonun üzerinde ziyaret sayısıyla işletmelerin görünürlüğünü artırmanın yanı sıra sunduğu pazar içgörüleri, eğitimler, e-ticaret lojistiği, kargo hizmetleri ve teknolojik altyapı ile işletmelerin Türkiye'nin tüm şehirlerinde yeni müşteriler ile buluşmalarını kolaylaştırdı. Gebze'de Akıllı Operasyon Merkezi'ne ek olarak, pandemi döneminde Ankara, İzmir, Erzurum, Diyarbakır ve Adana olmak üzere açtığı beş yeni lojistik merkezi ile ilgili ürünlerin 24 saat gibi kısa bir süre içinde müşterilerine ulaştırmasına imkan sağladı.

Kadınların ekonomiye katılımı ve toplumsal faydalar

E-ticaret platformu; müşterilerinin, işletmelerinin ve paydaşlarının destekleri ile toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlıyor. Kamu, sivil toplum kuruluşları ve ekosisteminde bulunan işletmeler ile yaptığı iş birlikleri ve müşterilerinin sunduğu katkılar ile toplumda ihtiyaç duyan her kesimin yanında yer alıyor. Pandemi döneminde; Sağlık Bakanlığı iş birliği ile toplam 1 milyon sağlık malzemesinin sağlık çalışanlarına ulaştırılması, İçişleri Bakanlığı ve Valilikler iş birliği ile müşterilerinin de katılımıyla ihtiyaç sahiplerine Ramazan Kolisi ulaştırılması, ek istihdam paketi, Birleşmiş Markalar Derneği üyesi tekstil firmalarına ticari teşvikler gibi desteklerin olduğu birçok uygulama ve programı hayata geçirdi.

Kadın girişimcilere özel oluşturduğu teşvik programı 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' ile kadın girişimcilere e-ticaret ile iş kurma veya işlerini büyütme fırsatı sunmaya devam ediyor. Pandemi döneminde kadın girişimcilere desteğini sürdüren e-ticaret platformu, bünyesindeki kadın girişimcilerin işlerini 98 kat büyütmelerine destek oldu; kamu ve sektör iş birlikleri ile birlikte hayata geçirdiği inisiyatifleri ile 19 binden fazla kadın girişimcinin programdan faydalanmasını sağladı. Bugün Hepsiburada platformundaki kadın girişimcilerin tüm işletmeler içindeki oranı yüzde 23'e yükseldi.

Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, Türkiye'nin Hepsiburadası olarak pandemi döneminde de ekosistemlerindeki tüm paydaşların e-ticaret deneyimini iyileştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Bölgenin lider 'teknoloji platformu' olma vizyonuyla ve müşteri deneyimini merkeze alan bir felsefeyle çalışıyoruz. Amacımız, Türkiye'nin tek yerli e-ticaret markası olarak Hindistan'ın batısıyla Almanya'nın doğusu arasında kalan geniş coğrafyanın en büyük teknoloji şirketi olmak. İstanbul'dan 4 saat uçak mesafesinde yer alan 1 milyar müşteriye hitap eden dev bir ekosistem olmak için çalışıyoruz. Hedefimiz, bu topraklardan bir teknoloji gücü ve uluslararası bir başarı hikayesi çıkararak ülkemizi gururlandırmak. Bu araştırma sonuçları bize doğru yolda olduğumuzu gösterirken, daha yüksek hedeflere ulaşmada büyük bir güç ve motivasyon verdi. Hizmet kalitemizi ve sektörü daha da ileriye taşıyacak inovatif ürün, servis ve yatırımlarla müşterilerimiz, platformumuzdaki işletmeler, ülke ekonomimiz ve tüm paydaşlarımız için değer üretmeye var gücümüzle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Lideri Hakan Göl ise şöyle konuştu: "Araştırmayı e-ticaretteki dönüşüm ve tercihleri somut şekilde ortaya koyması açısından çok önemli buluyorum ve e-ticarete girmek isteyen işletmeler için önemli ipuçları barındırdığını düşünüyorum. Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret platformlarından Hepsiburada'nın uygulamalarının birçok firma için yol gösterici olacağına inanıyorum". - İSTANBUL