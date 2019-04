Her 3 Kişiden Biri Bu Hastalığa Yakalanıyor

Genel Cerrahi Uzmanı (Obezite ve Metabolik Cerrahi) Doç. Dr. Hilmi Serdar Kaçar, "Çağımızın vebası olarak adlandırılan obezitenin görülme oranı her geçen gün artmaya devam ediyor. ' Tüp mide ameliyatı obezite hastalarının umudu haline gelmiştir. Tüp mide ameliyatı, obezite ameliyatları içerisinde insan fizyolojisine daha uygun, diğer ameliyatlara göre komplikasyonları daha azdır" dedi. Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ( Obezite ve Metabolik Cerrahi ) Doç. Dr. Hilmi Serdar Kaçar obezite rahatsızlığı hakkında konuştu. Doç. Dr. Hilmi Serdar Kaçar, çağımızın vebası olarak adlandırılan obezitenin görülme oranı her geçen gün artmaya devam ettiğini söyleyerek, "Günümüzde her 3 kişiden biri obezite rahatsızlığına yakalanıyor. Diğer 3'te biri ise fazla kilolu ve obez olmaya aday gösteriliyor" dedi."AYNI ZAMANDA BİRÇOK HASTALIĞIN DA HABERCİSİDİR"Obezitenin birçok hastalığın habercisi olduğunun altını çizen Doç. Dr. Kaçar, "Dünyada önlenebilir ölümler arasında 2. sırada yer alan obezite salgın bir hastalıktır. Obeziteye sadece fazla kilolu olarak bakmamak gerekir. Çünkü aynı zamanda birçok hastalığın da habercisidir. Kalp rahatsızlığı, eklem hastalıkları, uyku problemleri gibi birçok hastalığın oluşmasına neden olur. Tüm bunların dışında psikolojik yönden de kişide olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Dünya nüfusunun 700 milyon kişisi obezite hastasıdır. Amerika 'da obez bireylerin sayısı normal kilodakilerden daha fazladır. Durum böyle iken bu gidişata dur diyebilmek için adına tüp mide ameliyatları kurtarıcı konumuna geliyor" diye ifade etti. Obezite dünyamızda olduğu gibi ülkemizde de pek çok bireyi etkileyen bir hastalık olduğunu kaydeden Dr. Kaçar konuşmasına şöyle devam etti: "Obez bireylerin bir kısmı hastalığına yeterli önemi vermediği gözlemlenmektedir. Bazı hastalar obeziteyi bir hastalık dahi görmemektedirler. Halbuki obezite, tahmini yaşam süresini azaltan, önlenebilir ölüm sebepleri arasında önemli hastalıklardan biridir. Hastaların mevcut durumlarının açıklanması, hastalığın kabul edilmesi, tedavi süreçlerinin başlanması gerekirse obezite cerrahisi yöntemleri olan obezite ameliyatı uygulanabilmektedir.""TÜP MİDE AMELİYATI İNSAN FİZYOLOJİSİNE UYGUNDUR" Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Serdar Kaçar, "Tüp mide ameliyatı obezite hastalarının umudu haline gelmiştir. Tüp mide ameliyatı, obezite ameliyatları içerisinde insan fizyolojisine daha uygun, diğer ameliyatlara göre komplikasyonları daha azdır. Tüp mide ameliyatını tercih eden hastalarımız ideal kilolarına 6 ile 12 ay içerisinde ulaşıyorlar. İdeal kilosuna ulaşan hastalarımız da hayatlarının değiştiğini söylüyorlar. Yıllarca kilo vermek için uğraşmış ama başarı elde edememiş olabilirsiniz. Ancak çözümsüz değilsiniz, yeter ki istekli ve kararlı olun.""KAPALI AMELİYAT OLARAK YAPILIYOR" Obezite ameliyatlarının farklı uygulamalar halinde gerçekleştiğini belirten Dr. Serdar Kaçar, "Bu uygulamaların büyük birçoğu, artık açık ameliyatlar yerine kapalı sistem olarak tanımlanan laparoskopik ameliyatlar olarak bilinmektedir. Bu da hastanın ameliyat sonrasında iyileşme zamanının azalması, ameliyat sonrası oluşacak ağrının azalması, ameliyatta daha ufak kesilerle ameliyatın gerçekleştirilmesi gibi faydalara neden olmaktadır. Obezite ameliyatı ve obezite cerrahisinin her ameliyatta olduğu gibi çeşitli riskleri bulunmaktadır. Ancak yararları ve zararları terazide iki ayrı kefeye konulduğunda, hastanın yaşam kalitesinin artırılması, sosyalleşme açısından daha iyi hissetmesi vb. pek çok konu yüzünden obezite cerrahisi tercih edilmektedir. Obezite ameliyatı süreçleri ile ilgili olarak, doktorunun tavsiyelerine harfiyen uymanız, beslenmenize ameliyat sonrasında dikkat etmeniz, doktor kontrollerinize önem vermeniz halinde sağlıklı kilolarınıza ulaşmanız daha kolay gerçekleşebilmektedir. Bu durum için ameliyat sonrasında, yeme ve içme alışkanlıklarının değiştirmeniz önemlidir" ifadelerini kullandı.(İHA)