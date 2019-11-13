Son Dakika Haberleri: Her 3 kişiden birinin altında aracı var
Son Dakika Ekonomi Her 3 kişiden birinin altında aracı var - Son Dakika Ekonomi

Her 3 kişiden birinin altında aracı var

7 saat önce

Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 111 bin 266 sayısına ulaştı.

Her 3 kişiden birinin altında aracı var, System.String[]

Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 111 bin 266 sayısına ulaştı. 377 bin 610 nüfuslu bir şehirde nerede ise her 3 kişiden birinin altında aracı var.


Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 111 bin 266 olduğu açıklandı. Düzce'de araç türlerine bakıldığında ise 56 bin 359 otomobil, 2 bin 661 Minibüs, bin 567 Otobüs, 17 bin 169 Kamyonet, 4 bin 641 Kamyon, 16 bin 547 Motosiklet, 11 bin 995 Traktör, 327 Özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.


377 bin 610 nüfuslu bir şehirde trafiğe kayıtlı araç sayısı 111 bin 255 olunca nerede ise her 3 kişiden birinin altında araç olduğu ortaya çıkıyor. - DÜZCE

Türkiye İstatistik Kurumu, Kocaeli, Eylül, Düzce, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tayvan, Kocaeli'de 100 milyon dolarlık çelik yatırımı yapacak
Tamer Karadağlı ile görüntülenen Burcu Esmersoy sessizliğini bozdu ORC'nin yeni yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven oranı yüzde 54 oldu Lise öğrencisinin su diye satın aldığı pet şişeden kireç çözücü çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 22:04:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Her 3 kişiden birinin altında aracı var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]