Her 3 saatte ipliği aya gidiyor!
1 saat önce
Otomotivden spora, tekstilden tıbba kadar farklı sektörler için iplik üreten Coats İplik, Amerika'dan sonra üçüncü inovasyon merkezini Bursa fabrikasında açtı.
Otomotivden spora, tekstilden tıbba kadar farklı sektörler için iplik üreten Coats İplik, Amerika
'dan sonra üçüncü inovasyon merkezini Bursa
fabrikasında açtı. (Zehra Oruç)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:09
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