Son Dakika Haberleri: Her 3 saatte ipliği aya gidiyor!

Her 3 saatte ipliği aya gidiyor!

1 saat önce

Otomotivden spora, tekstilden tıbba kadar farklı sektörler için iplik üreten Coats İplik, Amerika'dan sonra üçüncü inovasyon merkezini Bursa fabrikasında açtı.

Her 3 saatte ipliği aya gidiyor!, System.String[]
Otomotivden spora, tekstilden tıbba kadar farklı sektörler için iplik üreten Coats İplik, Amerika'dan sonra üçüncü inovasyon merkezini Bursa fabrikasında açtı. (Zehra Oruç)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:09 

Amerika Birleşik Devletleri, Bursa, Ekonomi
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