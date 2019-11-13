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Her 39 saniyede bir çocuk zatürre yüzünden ölüyor: Çoğu yaşamının ilk aylarında
7 saat önce
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), zatürrenin, geçen yıl dünya genelinde her 39 saniyede bir çocuğun ölümüne neden olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:31
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