Son Dakika Haberleri: Her 39 saniyede bir çocuk zatürre yüzünden ölüyor: Çoğu yaşamının ilk aylarında
Son Dakika Dünya Her 39 saniyede bir çocuk zatürre yüzünden ölüyor: Çoğu yaşamının ilk aylarında - Son Dakika Dünya

Her 39 saniyede bir çocuk zatürre yüzünden ölüyor: Çoğu yaşamının ilk aylarında

7 saat önce

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), zatürrenin, geçen yıl dünya genelinde her 39 saniyede bir çocuğun ölümüne neden olduğunu açıkladı.

Her 39 saniyede bir çocuk zatürre yüzünden ölüyor: Çoğu yaşamının ilk aylarında, System.String[]

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), zatürrenin, geçen yıl dünya genelinde her 39 saniyede bir çocuğun ölümüne neden olduğunu açıkladı.


Merkezi İngiltere'de bulunan Çocukları Kurtarın Vakfının (Save the Children) Dünya Zatürre Günü dolayısıyla yayımladığı raporda da rakamlar ürkütücü.

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Birleşmiş Milletler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:31 
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