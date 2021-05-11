Her 4 markadan 3'ü az takipçili fenomenlerle çalışıyor - Son Dakika

Her 4 markadan 3'ü az takipçili fenomenlerle çalışıyor

11.05.2021 10:52
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Sosyal medya fenomenlerinin, satın alma kararlarında giderek daha önemli bir rol oynamaya başladığı kaydedildi.

Sosyal medya fenomenlerinin, satın alma kararlarında giderek daha önemli bir rol oynamaya başladığı kaydedildi. Araştırmalar, markaların nano influencer olarak adlandırılan az takipçili sosyal medya fenomenlerini tercih ettiğini gösterdi. Gerekçeler arasında yüzde 69 ile tüketici katılımını artırmanın ilk sırada geldiği kaydedildi, Markaların yarısının ise maliyet avantajı sebebiyle nano influencer'ları tercih ettiği belirtildi.

Pandemi döneminde online alışverişe yönelimin artmasıyla, pek çok marka özellikle sosyal medyadaki reklam çalışmalarına hız verdi. Influencer'larla yapılan işbirlikleri bu süreçte önemli bir rol oynarken, markaların tercihi 1000 ila 10 bin takipçisi bulunan ve "nano influencer (nano etkileyici)" olarak adlandırılan sosyal medya fenomenleri oldu. Xeim tarafından yayınlanan ve 359 pazarlama uzmanının görüşlerini içeren bir anket çalışmasının sonuçlarına göre, son bir yılda her 4 markadan 3'ünün (yüzde 76) nano etkileyicilerle çalıştığı belirlendi. Buna karşın 1 milyon ve üzerinde takipçisi bulunan influencer'larla çalışanların oranı yüzde 35,6'da kaldı. Nano influencer'ların bu denli tercih edilmesindeki başlıca neden, yüzde 50'yle uygun maliyet olarak gösterildi. Yüzde 44'lük bir kesim tüketici ile organik bağ kurmada daha başarılı olduklarını, yüzde 69'luk çoğunluk ise tüketici katılımını artırdıklarını gerekçe gösterdi.

Sosyal medyadan yapılan satışların dünya çapında arttığı bir dönemde nano influencer'ların fazlasıyla öne çıktığını, benzer bir eğilimin Türkiye'de de gözlendiğini belirten Teamfluencer Kurucu Ortağı Dilara Bostancıoğlu, "Bir nano influencer pazarlama platformu olarak, bu tarz iş birliklerine karşı toplumumuzun fazlasıyla bilinçlendiğini ve reklam kokan, samimi olmayan tavırları kabul etmediğini görüyoruz. Bu noktada daha az takipçisi olan ancak hitap ettiği kitlenin büyük çoğunluğuyla dostane ilişkiler kurmayı başaran isimler ön plana çıkıyor" dedi.

BELİRLEYİCİ KRİTER KALİTELİ İÇERİK

Sosyal medya kullanıcıları için önceliğin içerikten fayda sağlamak olduğuna dikkat çeken Bostancıoğlu, "Araştırmalar, markaların nano influencer'ları pazarlama kampanyalarında giderek daha fazla kullanacağını gösteriyor. Pazarlama uzmanlarının da yüzde 73'ünün aynı fikirde olduğunu görüyoruz. Nano influencer'ları tercih etme kriterleri arasında yüzde 68'le içerik kalitesi geliyor. Çünkü insanlar artık birilerinin kazancına ortak olduklarını hissetmek değil, karşılarına çıkarılan içeriklerden fayda sağlamak istiyor. Bu noktada alanında uzman platformlar aracılığıyla nitelikli işbirlikleri yapmak, hem markaların hem de influencer'ların imaj ve itibarları açısından kritik önem taşıyor" diye konuştu.

MARKALARLA INFLUENCER'LARI BİR ARAYA GETİRİYOR

Teamfluencer olarak bünyelerindeki 160 bin nano ve mikro influencer ile markalara hizmet verdiklerine değinen Bostancıoğlu, "Değişen dünyanın pazarlama ihtiyaçlarını karşılayacak ve dijital çağın gereklerine uygun bir yeni nesil pazarlama metodu geliştirdik. Bu metotla influencer'lar, markalarla ilgili paylaşım yaptıklarında reklam algısı oluşturmadan, organik ve samimi bir dille, en çok da kendi arkadaş çevrelerine hitap ederek yüksek geri dönüş oranları yakalıyorlar. teamfluencer.co platformuna kayıt olan markaların kendi markasının hedef kitlesine uygun yaş, cinsiyet, ilgi alanı, konum gibi bilgileri belirttikten sonra seçtiği kriterdeki nano ya da mikro influencer'lara markalarıyla ilgili paylaşım yaptırabilmesine olanak tanıyoruz. Influencerlar ise mobil uygulama üzerinden kayıt olup kendilerine uygun markaların işbirliği kampanyalarına başvuru yapabiliyor. Kullanıcılar, yaptıkları paylaşım sonucunda ücret kazanıyorlar" ifadelerini kullandı.


Her 4 markadan 3'ü az takipçili fenomenlerle çalışıyor
Her 4 markadan 3'ü az takipçili fenomenlerle çalışıyor

Sosyal medya fenomenleri, Sosyal Medya, Pandemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Her 4 markadan 3'ü az takipçili fenomenlerle çalışıyor - Son Dakika Ekonomi


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