"Her 4 tüketiciden biri internetten alışveriş yapıyor"
1 saat önce
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Düzgün, Türkiye'de e-ticaretin son 5 yılda ortalama yüzde 30 büyüdüğünü belirterek, "Ülkemizde her 4 tüketiciden biri internetten alışveriş yapıyor.
Türkiye
Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Düzgün, Türkiye'de e-ticaretin son 5 yılda ortalama yüzde 30 büyüdüğünü belirterek, "Ülkemizde her 4 tüketiciden biri internetten alışveriş yapıyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:22
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