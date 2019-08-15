Son Dakika Haberleri: "Her 4 tüketiciden biri internetten alışveriş yapıyor"
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"Her 4 tüketiciden biri internetten alışveriş yapıyor"

1 saat önce

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Düzgün, Türkiye'de e-ticaretin son 5 yılda ortalama yüzde 30 büyüdüğünü belirterek, "Ülkemizde her 4 tüketiciden biri internetten alışveriş yapıyor.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Düzgün, Türkiye'de e-ticaretin son 5 yılda ortalama yüzde 30 büyüdüğünü belirterek, "Ülkemizde her 4 tüketiciden biri internetten alışveriş yapıyor." dedi.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:22 
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