Son Dakika Haberleri: Her 5 Alman Emekliden 1'i Açlık Sınırında Yaşıyor

Her 5 Alman Emekliden 1'i Açlık Sınırında Yaşıyor

1 saat önce

ALMANYA'da Sol Parti Federal Meclis milletvekili Matthias Birkwald'ın soru önergesini yanıtlayan hükümet, emeklilerin yüzde 19.5'inin düşük emekli maaş aldığını açıkladı.

Her 5 Alman Emekliden 1'i Açlık Sınırında Yaşıyor, System.String[]
ALMANYA'da Sol Parti Federal Meclis milletvekili Matthias Birkwald'ın soru önergesini yanıtlayan hükümet, emeklilerin yüzde 19.5'inin düşük emekli maaş aldığını açıkladı. Her 5 emekliden 1'i 1000 Euro'dan daha düşük emekli maaşı alırken, karı koca emekli çiftlerin toplam maaşı bin 500 Euro'nun altında olanların sayısı da yine yüzde 20 civarında. Almanya'da açlık sınırında emekli maaşı alanların oranı 2017 yılında yüzde 17'in altındaydı. Bu oran son iki yılda yüzde üç arttı. 2007 yılında açlık sınırında emekli maaşı alanların oranı yüzde 14'tü.

EN AZ 1050 EURO OLMASI GEREKLİ

Sol Parti milletvekili Birkwald, ülkede bir emekli için yaşamı gerekli asgari gelirin en az 1050 Euro olması gerektiğini söyledi. Hükümet ortağı SPD, temel emeklilik yasasını hayata geçirerek düşük maaş alan emeklilerin durumunu düzeltmeyi hedefliyor. SPD'li Çalışma Bakanı Hubertus Heil'ın tasarısını hükümetin diğer ortağı CDU/ CSU'da kabul ederse 80 bin emeklinin maaşında düzeltme sağlanabilecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:50 

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