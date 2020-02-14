Her 5 dakikada 'Sevgililer Günü nikahı' kıyıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Her 5 dakikada 'Sevgililer Günü nikahı' kıyıldı - Son Dakika

Her 5 dakikada 'Sevgililer Günü nikahı' kıyıldı

6 saat önce

Kepez Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftlerin fazlalığı nedeniyle her 5 dakikada bir nikah kıydı.

Her 5 dakikada 'Sevgililer Günü nikahı' kıyıldı, System.String[]

Kepez Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftlerin fazlalığı nedeniyle her 5 dakikada bir nikah kıydı. Bu özel günde Kepez'de 49 çift evlilik birlikteliğine 'evet' dedi.


Evlilik tarihlerinin daha özel olmasını isteyen çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesine akın etti. Bu özel gün için aylar öncesinden randevu alan çiftler, kendilerine verilen saatte nikah salonunu mutluluklarına ortak olmak isteyen sevenleriyle doldurdu. Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 49 çift evlilik birlikteliğine 'evet' dedi. Bu özel günün ilk nikahlarını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kıydı. Tütüncü, çiftlere mutluluklar dileyerek, sevginin sembolü kırmızı gül hediye etti. Günün kalan diğer nikahları da nikah memuru Muhittin Durmuş tarafından kıyıldı. Mutlulukları gözlerinden okunan çiftler, evlilik tarihlerinin daha da özel olması için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçtiklerini söylediler. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:52 Kaynak: İHA
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