Akaryakıt alışkanlıklarını konu alan bir araştırmaya göre; bir akaryakıt istasyonunda en çok temiz tuvalet ve güler yüzlü hizmeti arıyor. Araştırmada, her 5 kişiden biri ucuz akaryakıt tercih ederken; LPG kullanıcılarının yüzde 92'si ise ucuz akaryakıt tercihinde bulunmuyor.İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi girişimlerinden BenzinLitre, kullanıcıların akaryakıt alışkanlıklarını araştırdı. Türkiye 'de bulunan 12 bin 806 istasyonu bünyesinde barındıran, 50 bin kullanıcısı olan ve günde ortalama bin 200 kişi tarafından kullanılan verilere göre; kullanıcılar bir akaryakıt istasyonunda en çok temiz tuvalet ve güler yüzlü hizmeti arıyor.Her 5 kişiden biri ucuz akaryakıtı tercih ediyorVerilere göre; her 5 kişiden biri ucuz akaryakıt tercih ediyor. LPG kullanıcıları şehir içinde, benzin ve dizel kullananlara göre yüzde 25 daha fazla ucuz yakıt tercihinde bulunuyor. LPG kullanıcıları yüzde 92'si ise ucuz akaryakıt tercihinde bulunmuyor. En çok LPG kullanılan şehirler arasında Kırıkkale , Aksaray, Konya İzmit ve Balıkesir yer aldı. Yine İç Anadolu şehirlerinde çay ikramı olan istasyonlar, kullanıcılar tarafından en fazla tercih edilen yerler arasında yer aldı. Her üç LPG kullanıcısından biri, restoran ve kahve gibi yeme-içme imkanı olan istasyonları tercih edildi.Uzun yol yapanların tercihi farklı markaVerilere göre; İstanbul gibi büyükşehirlerde litre başına benzinde 35 kuruşa, dizelde 65 kuruşa, LPG'de ise 75 kuruşa kadar fiyat farkı oldu. En pahalısı yerine, en ucuz yakıt seçimi yapanlar depo dolumunda 35 TL tasarruf yaptı, uzun yolda bu rakam 50 TL'ye kadar çıktı. Şehir içi kullanıcıları ev ve iş yerlerine yakın, aynı marka ve istasyonlardan yakıt alırken, uzun yola çıktıklarında yüzde 60 oranında farklı marka tercihinde bulundu.Uzun yol sürücüleri tasarruf yapıyorSürücülerin düşük fiyatlı akaryakıt tercih ettiği başlıca yol güzergahları; İstanbul-Ankara D-100 karayolu, İzmir-Balıkesir ve İzmir- Manisa oldu. En rekabetçi dizel fiyatları, yine bu yol güzergahlarında gerçekleşti. Elazığ 'da dizel, Manisa ve Sivas 'ta LPG fiyatlarında yüksek rekabet kullanıcıların yüzünü güldürdü. Her geçen gün azalan benzin tüketiminde ise Kocaeli başta olmak üzere ve D-100 karayolu üzerindeki illerimizde, kullanıcılar uygun fiyatlı benzin satan istasyonları tercih etti.Bayram başlangıcı hediyelik eşya, bayram dönüşü yöresel ürünler tercih edildiBu yıl uzun süren bayram tatillerinin etkisi ile Türkiye yollara düştü. Hediyelik eşya satan akaryakıt istasyonları bayramlarda 17 kat artış ile uygulamada en fazla aratılanlar oldu. Sürücüler bayram dönüşü ise yöresel ürün satışı olan akaryakıt istasyonlarına yoğun ilgi gösterdi.725 binden fazla yol tarihi alındı2018'de kullanıcılar toplamda 725 binden fazla yol tarifi aldı. Uygulamada bulunan 35 tane tesis-içi özellik (yeme-içme seçenekleri, mescit, oto-yıkama, servis, yağ değişimi vb.) akıllı tercihini yapan kullanıcılar tarafından oldukça sık kullanılıyor. - İSTANBUL