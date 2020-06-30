Her 8 Sivaslıdan biri kütüphane üyesi - Son Dakika

Her 8 Sivaslıdan biri kütüphane üyesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin kütüphane istatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin kütüphane istatistiklerini yayımladı. TÜİK verilerine göre Sivas'ta bulunan kütüphane sayısı 28 olarak kayıtlara geçti. İl genelinde bulunan kütüphanelerde 2019 yılındaki toplam kitap sayısı 468 bin 141 olarak tespit edilirken kullanıcı sayısı da 994 bin 534 kişi olarak belirlendi.

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Geçtiğimiz yıl içerisinde kütüphanelere üye olan kişi sayısının 81 bin 281 olduğu Sivas'ta ödünç verilen materyal sayısı da 242 bin 280 olarak tespit edildi.


TÜİK; halk kütüphanelerinde bulunan kitapların konularına göre dağılımını da açıkladı. Sivas'ta halk kütüphanelerinde bulunan 468 bin 141 adet kitabın 200 bin 271'ini edebiyat ve retorik, 11 bin 424'ünü felsefe ve psikoloji, 23 bin 845'ini din, 76 bin 336'sını sosyal bilimler, 12 bin 1'ini dil ve dilbilim, 12 bin 411'sini doğa bilimleri ve matematik, 14 bin 657'sini uygulamalı bilimler ve teknoloji, 17 bin 930'unu sanat, 53 bin 483'ünü coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler, 45 bin 783'ünü ise genel kitaplar oluşturdu. - SİVAS

Türkiye İstatistik Kurumu, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:42 Kaynak: İHA

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