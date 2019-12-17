Her açıdan dibe vurmuş bir kulüp devraldık

Spor Arena/ İsmail ER - Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, mali ve idari açıdan çok kötü durumda bir kulüp devraldıklarını söyledi. "Biz bir kurtuluş savaşı veriyoruz" diyen Dalgakıran, kulüpte bir sistem oturtarak sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmaya kararlı olduklarını söyledi. Dalgakıran, Beşiktaş tarihinin en kritik döneminde görev aldık. Hem mali hem de organizasyonel olarak her açıdan dibe oturmuş bir kulübü devraldık" diye konuştu.



Boynumuzu kuzu kuzu eğmeyiz



Kulübü düzlüğe çıkarmak için büyük çaba gösterdiklerini ifade eden Dalgakıran, "Emin olun başta başkan olmak üzere günde 2 saat uyuyoruz. Ne başkan ne yöneticiler işlerine gidemiyor. İçinde en ufak organizasyon çabası gösterilmemiş, darmadağınık, geleceği harcanmış, bütçesi olmayan bir kulübe geldik" dedi. Dalgakıran, Süper Lig'in büyük bir ekonomik bir organizasyon olduğunu belirterek, "Adalet istiyoruz. Bu olmazsa boynunu kuzu kuzu eğecek bir yönetim değiliz" diye konuştu.



HASiC'E 2 MiLYON € iMZA PARASI SÖZÜ VERiLMiŞ!



Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, sezon başından beri takımda yer alan Ajdin Hasic'in imza parasını düşürmeye çalıştıklarını açıkladı. Torunoğulları, "Önceki yönetim 2 milyon Euro imza parası üzerinden sözleşme yapmış. Biz oyuncunun oynamasını istiyoruz ama bu rakamın düşmesi gerekiyor. Bunun için görüşüyoruz" dedi.