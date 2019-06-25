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Her akşam balkonda temizlik işçilerini bekliyor

49 dakika önce

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz kış, gece gündüz demeden ilçeyi temiz tutmak adına özveri ile çalışmaya devam ediyor.

Her akşam balkonda temizlik işçilerini bekliyor, System.String[]
Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz kış, gece gündüz demeden ilçeyi temiz tutmak adına özveri ile çalışmaya devam ediyor. 6 yaşındaki Mehmet Emin Ademoğlu da mahallerine çöp toplamaya gelen temizlik işleri personelini her akşam balkonda bekleyerek "iyi akşamlar çöpçü amca, kolay gelsin" diye sesleniyor.

Zaman zaman temizlik işleri çalışanları ile mahalle sakinleri arasında keyifli diyaloglar da yaşanıyor. Akşemsettin Mahallesi Elmas Sokakta ikamet eden 6 yaşındaki Mehmet Emin Ademoğlu'nun mahallerine çöp toplamaya gelen temizlik işleri personelini her akşam balkonda bekliyor. Çöp kamyonunun sesini her duyduğunda, siren ışığının duvara her yansımasında heyecanla balkona fırlayan Mehmet Emin, temizlik işleri personeline "iyi akşamlar çöpçü amca, kolay gelsin" diye sesleniyor. Her akşam aynı şekilde balkondan kendilerine seslenen temizlik işleri personelleri ise onun bu sevgi gösterisini karşılıksız bırakmayarak "iyi akşamlar Paşam" diyerek karşılık veriyor.

Minik Mehmet Emin'le temizlik işleri personeli arasında her gün yaşanan bu olaydan haberdar olan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Mehmet Emin'in bu saf sevgisini karşılıksız bırakmayarak ona bir tablet hediye etti. Kendisine ulaşan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personellerini evinde ağırlayan Mehmet Emin büyük bir sevinç yaşarken, minik kalbiyle gönülleri bir kez daha fethetti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:24 Kaynak: İHA
Değerli Taş, Eyüpsultan Belediyesi, Güncel
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