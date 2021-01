Her akşam evinin bahçesine ziyaretine gelen tilkiyi elleriyle besliyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde her akşam evinin bahçesine gelen tilki, ailenin sevgisini kazandı. Aile, kendilerini ziyarete gelen tilkiyi her akşam kendi elleriyle beslemeye başladı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde Dağlı Mevkisinde yaşayan Hasan Ünlü'yu her akşam tilki ziyaret etmeye başladı. Tilki ile bağ kuran Hasan Ünlü ve ailesi, kendilerini ziyarete gelen tilkiyi elleriyle beslemeye başladı. Tilki, kendisine ikram edilen yiyecekleri yedikten sonra aileden ayrılarak ormanlık alanda kayboluyor.

Her akşam evlerinin önüne kadar tilkinin geldiğini gören Hasan Ünlü, yıllarca sürecek dostluklarının temelini tilkiyi besleyerek başlattı. Ünlü, her akşam evinin bahçesinde dolaşan hayvanı elleriyle beslemeye başladı. Akşamları aksatmadan evinin bahçesine gelen tilkinin karnını doyuran Ünlü, bu beslenme saatini her akşam tekrar ediyor. Tilkiyi artık ailesinin bir ferdi gibi gören Ünlü, ayrıca tilkiye gözü gibi bakıyor.

"Her akşam evimize ziyarete gelen tilkiyi elimizde besliyoruz"

Her akşam evlerinin bahçesine gelen tilkiyi elleriyle beslediklerini anlatan Hasan Ünlü, "Geçtiğimiz Perşembe akşamı İstanbul'dan geldim. Aracımı park ederken yoldan bir tilkinin geldiğini gördüm. Tilkiyi yanıma çağırdım o da geldi. Elimde o esnada ekmek vardı. Ekmeği tilkiye doğru uzattım. Tilki, hiç korkmadan elimdeki ekmeği alıp yedi. Ondan sonra bu tilki her akşam evimizin bahçesine aynı saatte gelmeye başladı. Bizlerde onun geldiği noktala ekmek bırakıyoruz. Her akşam saat 22.00 ila 24.00 arası evimizin bahçesine geliyor. Bazen işimiz olmadığı zaman tilkiyi kendi elimizle besliyoruz. Ekmeği yiyip gidiyor, biraz buralarda dolaştıktan sonrada gidiyor. Ama bazen geceleri görüyoruz, evimizin bahçesinde alt kısımlarında dolaşıyor. Kedilerle de arkadaş" dedi.