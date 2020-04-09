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"Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz"
7 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:30 Kaynak: İHA
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