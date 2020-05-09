Her anneye çiçek ve maske - Son Dakika

Balçova Belediyesi, Anneler Günü nedeniyle Balçovalı çiçek üreticilerinden alınan çiçekleri ilçedeki her anneye tek tek annelere ulaştırıyor. Sokak sokak gezen ekipler, her anneye bir demet çiçeğin yanı sıra dört tane de maske verdi.



Balçova Belediyesi, Anneler Günü'nün sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi nedeniyle annelere güzel bir sürpriz hazırladı. Belediye ekipleri, Balçova'daki her eve bir demet çiçek ve dört tane maske dağıttı. Kapılarını açınca çiçek ve maske hediyelerini alan anneler, korona virüs salgını günlerinde yapılan sürpriz nedeniyle Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'ya teşekkür etti.



Üç gün boyunca dağıtım yapacaklarını ifade eden Başkan Fatma Çalkaya, "Salgın nedeniyle çok zor günler geçiriyoruz. Biz de yerel üreticilerimizden aldığımız çiçekleri ve temin ettiğimiz maskeleri vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Hem annelerimizi hem de çiçek üreticilerimizi sevindirmiş olacağız.Tüm annelerimizin anneler gününü tekrar kutluyorum" diye konuştu. - İZMİR