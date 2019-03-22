Son Dakika Haberleri: Her Apartman Sitesine Çöp Kovası' Uygulaması Devam Ediyor

Her Apartman Sitesine Çöp Kovası' Uygulaması Devam Ediyor

19 dakika önce

Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan 'Her Apartman Sitesinin Önüne Bir Çöp Kovası' uygulaması devam ediyor.

Her Apartman Sitesine Çöp Kovası' Uygulaması Devam Ediyor, System.String[]
Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan 'Her Apartman Sitesinin Önüne Bir Çöp Kovası' uygulaması devam ediyor.

Temizlik faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve çevre kirliğinin ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan 'Her Apartman Sitesinin Önüne Bir Çöp Kovası' uygulaması Kayabaşı Mahallesi ve Fatih, Soğuksu Mahallelerindeki TOKİ konutları ile devam ediyor.

Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 'Her Apartman Sitesinin Önüne Bir Çöp Kovası' uygulamasının çöp kovalarının yüklenici firmadan temin edildikçe belli bir program dahilinde Karabük'teki tüm mahallelere dağıtılacağı bildirildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:01 Kaynak: İHA

Fatih, Kayabaşı, Karabük, Güncel
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