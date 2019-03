Her Apartman Sitesine Çöp Kovası' Uygulaması Devam Ediyor

Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan 'Her Apartman Sitesinin Önüne Bir Çöp Kovası' uygulaması devam ediyor.

Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan 'Her Apartman Sitesinin Önüne Bir Çöp Kovası' uygulaması devam ediyor.



Temizlik faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve çevre kirliğinin ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan 'Her Apartman Sitesinin Önüne Bir Çöp Kovası' uygulaması Kayabaşı Mahallesi ve Fatih, Soğuksu Mahallelerindeki TOKİ konutları ile devam ediyor.



Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 'Her Apartman Sitesinin Önüne Bir Çöp Kovası' uygulamasının çöp kovalarının yüklenici firmadan temin edildikçe belli bir program dahilinde Karabük'teki tüm mahallelere dağıtılacağı bildirildi. - KARABÜK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Başkent'te Kamyonu TIR'a Bağlayıp Çalan Hırsızlar Pes Dedirtti

Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 1,4 Milyar TL'lik Destek Ödemesi Bugün Başladı

Fatih Altaylı'ya Polise Hakaret Suçundan 16 Bin 620 TL Adli Para Cezası Verildi