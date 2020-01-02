Her ay 5 okula 5 enstrüman verilerek öğrenciler müzikle buluşturulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Her ay 5 okula 5 enstrüman verilerek öğrenciler müzikle buluşturulacak - Son Dakika

Her ay 5 okula 5 enstrüman verilerek öğrenciler müzikle buluşturulacak

6 saat önce

Samsun'da kültürel ve sanatsal aktiviteler yürüten Pera Sanat Akademi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocukların müziğe ilgisini teşvik etmek amacıyla "Her ay 5 okula 5 enstrüman" kampanyasını hayata geçirdi.

Her ay 5 okula 5 enstrüman verilerek öğrenciler müzikle buluşturulacak, System.String[]

Samsun'da kültürel ve sanatsal aktiviteler yürüten Pera Sanat Akademi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocukların müziğe ilgisini teşvik etmek amacıyla "Her ay 5 okula 5 enstrüman" kampanyasını hayata geçirdi.

Genel Müdür Eftal Yılmaz, AA muhabirine, toplumda şiddetin önüne geçmek ve çocukları müzikle buluşturmak amacıyla "Dünyanın en fazla enstrüman çalan ili projesi"ni hazırladıklarını söyledi.

Proje kapsamında Samsun genelindeki ilkokulların müzik öğretmenleri ile temasa geçerek müziğe yeteneği olan öğrencileri belirlediklerini anlatan Yılmaz, "Toplumda şiddetin önlenmesinin küçük yaşlarda alınan eğitimle ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda çocukların müziğe yönelmelerini ve bir enstrüman kullanmalarını istiyoruz. Bunu için bu projeyi hazırladık. Her ay 5 okula 5'er enstrümanı ücretsiz vereceğiz." dedi.

Kampanya kapsamında ilk enstrüman dağıtımını yaptıklarını belirten Yılmaz, yıl sonuna kadar öğrencilere müzik aleti hediye etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Çocuk yaşta müzikle ilgilenenlerin genellikle sevgi dolu ve hoşgörülü olduğunu ifade eden Yılmaz, "Çocukların sosyal ve kültürel yönden gelişmelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Öğrencilere yeteneklerine göre gitar, bağlama, keman, bukulela, darbuka hediye ediyoruz." diye konuştu.

Samsun, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı
Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den "ABD Büyükelçiliği'ne giren ölür" mesajı Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi

Son Dakika Haberleri
23:25 Gaziantep'te 727 polisli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
23:24 Libya Devlet Yüksek Konseyi, tezkereyi memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
23:24 Polisin 'dur' ihtarına uymadı, yaşı küçük olduğu için kaçmaya çalıştı - Son Dakika
23:22 Elazığ'da ev yapımı konserveden zehirlenen 6 kişi, yoğun bakımda - Son Dakika
23:22 Pençe-3 harekat bölgesinde şehit olan askerler için Şırnak'ta tören yapıldı - Son Dakika
22:42 Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
22:27 Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 23:28:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Her ay 5 okula 5 enstrüman verilerek öğrenciler müzikle buluşturulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]