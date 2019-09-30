Her ay bir tiyatro, bir konser

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce her ay bir devlet tiyatrosu ve bir konserle Kırıkkale'ye kültür sanat ziyafeti sunacağı bildirildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilk kez yapılacak bu uygulama ile Kırıkkalelilerin her ayı kültür ve sanatla dolu geçireceği belirtildi.

Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun 35 kişilik kadrosuyla Cumhuriyet Bayramı coşkusu için sadece Kırıkkale'de konser vereceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valimiz Yunus Sezer'in destekleriyle daha çok hemşehrimizin seyredebilmesi için Başpınar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda konser vermesi planlandı. Konser, 28 Ekim saat 19.00'da gerçekleşecek. Ekim ayı içerisinde yazar Canan Tan, söyleşi için Kırıkkale'de olacak. Devlet tiyatrolarının Anadolu turnesi Kasım ayında başlayacak. Kasım ayı içerisinde bir oyunla Kırıkkale'de olacak. Devlet tiyatrolarını, 62 kişilik dev kadrosuyla Devlet Halk Dansları Topluluğu gösterisi izleyecek. Öğretmenler Günü kapsamında planlanan Devlet Halk Danslarının konser ve gösterisi 20 Kasım tarihinde olacak."

Açıklamada, 3 Aralık Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Ankara Devlet Türk Halk Müziği korosunun konser vereceği ve devlet tiyatrolarının da farklı bir oyunla Kırıkkale'de olmaya devam edeceği belirtildi.