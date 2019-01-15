Son Dakika Haberleri: Her Ayın 15'inde 250 Hatim Programı"

Her Ayın 15'inde 250 Hatim Programı"

1 saat önce

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, "Bu ayın sonunda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde demokrasi ve insan hakları sunumu gerçekleştireceğiz.

Her Ayın 15'inde 250 Hatim Programı
15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, "Bu ayın sonunda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde demokrasi ve insan hakları sunumu gerçekleştireceğiz." dedi.

"Her ayın 15'inde 250 Hatim Programı" çerçevesinde Kestanepazarı Camisinde mevlid okundu ve tamamlanan hatimlerin duası gerçekleştirildi. Programa şehit Prof. Dr. İlhan Varank'ın ablası Ayşe Arslantürk de katıldı.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişimini her yönüyle anlatılması gerektiğini söyledi. Bu doğrultuda dernek olarak 15 Temmuz ruhunu nesilden nesile aktarmak için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Şebik, şöyle konuştu:

"Bu ayın sonunda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde demokrasi ve insan hakları sunumu gerçekleştireceğiz. Bunun dışında ABD'de 2 programımız var. Avrupa'da demokrasi ve insan hakları üzerine bu topraklarda gerçekleşen mücadeleyi, evet darbeyi ama darbe ile birlikte bu milletin asil duruşunu, cesaretini, kahramanlığını anlatacağımız programlar yapacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:00 Kaynak: AA

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