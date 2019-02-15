Son Dakika Haberleri: Her Ayın 15'inde 251 Hatim Programı"

Her Ayın 15'inde 251 Hatim Programı"

8 dakika önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde, 15 Temmuz Derneği tarafından "Her ayın 15'inde 251 hatim programı" kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, 15 Temmuz Derneği tarafından "Her ayın 15'inde 251 hatim programı" kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Habib-i Neccar Camisi'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Zeytin Dalı Harekatı'nda ve terör saldırıları sonucu şehit düşen güvenlik güçleri ve vatandaşlar için dualar okundu.

15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her ayın 15'inde 251 hatim programı çerçevesinde, toprakları vatan yapmak için kanını, canını feda eden tüm şehitler için okunan hatimlerin duasını yapmak için Hatay'a geldiklerini söyledi.

Dernek olarak 15 Temmuz'u unutturmamak için mücadele verdiklerini anlatan Şebik, "Malum hain darbe girişimini hafızalarda canlı tutacak, gelecek nesillere aktaracağız. Şu an devam eden 15 Temmuz darbe davaları var. Bu darbe davalarının 3'te 2'si bitmiş durumda. Hukuk masamız aracılığıyla bu darbe davalarını yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da kentteki temasları kapsamında camiye gelerek, vatandaşlara lokum ikramında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:05 Kaynak: AA

Antakya, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sisteminin Detaylarını Açıkladı Metris Cezaevinde Yangın Çıktı! Dumandan Etkilenen Mahkumlar Hastaneye Kaldırıldı

Trump: Suriye ile İlgili 24 Saat İçerisinde Bir Açıklama Yapacağım Erdoğan, Trump'ın 24 Saat İçinde Yapacağı Açıklamaya İlişkin Konuştu: DEAŞ'a Karşı Zafer İlanı Olabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 23:13:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Her Ayın 15'inde 251 Hatim Programı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]