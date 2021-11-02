Her beş Almandan biri yalnız yaşıyor - Son Dakika

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre evlerinde yalnız yaşayan kadın ve erkeklerin oranı yüzde 20'yi geçiyor. 25-30 yaş arası yalnız erkeklerde ise bu oran yüzde 35'e yakın.Almanya'da halkın yüzde 20'den fazlası yalnız yaşıyor. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre ülkede geçen yıl yalnız yaşayan 15 yaş üstü yaklaşık 7,8 milyon erkek kayıtlara geçti. Daireden yapılan açıklamada bu rakamın tüm erkeklerin yüzde 22,4'ünü oluşturduğu ifade edildi. Federal İstatistik Dairesi, erkeklerin üçte birinden fazlasının evlerinde tek başına yaşadığı bilgisini paylaştı. Yalnız yaşayan erkeklerin yüzde 34,7'sinin ise 25-30 yaş arasında olduğu kaydedildi.

Öte yandan, medeni durumlarından bağımsız olarak tek kişilik bir evde yaşayan 60-65 yaşın altındaki erkeklerin oranı ise yüzde 20,4 olarak aktarıldı.

Almanya'da 2020 yılında 15 yaş üzerinde 34,8 milyon erkek nüfusa kayıtlı durumdaydı. Erkeklerin yaklaşık üçte ikisi (yüzde 61) ise evli ya da resmi olmayan birliktelik halinde yaşıyordu.

Kadınlarda oran daha yüksek

2020'de 15 yaş üzeri kadınlarda ise yalnız yaşayanların oranı yüzde 24,2 olarak tespit edildi.

Böylece çift halinde yaşamayan kadınların sayılarının erkeklere kıyasla bir miktar daha fazla olduğu ortaya çıktı. Ancak cinsler arasındaki yalnız yaşama oranları yaşlara göre farklılıklar gösteriyor.

İstatistik Dairesi verilerine göre örneğin 65 ve üstü yaş grubunda dikkat çekici bir fark söz konusu. Buna göre, 65 yaşını aşan kadınlarda yalnız yaşayanların oranı yüzde 44,6 ile erkeklerin iki katından fazla. Aynı yaş grubundaki erkeklerde bu oran yüzde 20,7 olarak tespit edildi.

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