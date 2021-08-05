Her Bilet Bir Fidan'a dönüşecek - Son Dakika

ONUR ŞAN KONSERİ FİDAN KAMPANYASINA DÖNÜŞÜYOR

Son günlerde yaşanan orman yangınları nedeniyle Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat etkinliklerinin bir kısmı iptal olmuştu. İnegöl Belediyesi, 6 Ağustos Cuma gecesi Kültür Park İçerisindeki Amfi Tiyatroda düzenlenecek olan Onur Şan konserini bir sosyal destek kampanyasına dönüştürdü. Yapmış olduğu kültür ve sanat etkinliklerini ücretsiz ve biletli olarak gerçekleştiren İnegöl Belediyesi bu konseri de ücretsiz olarak düzenliyor. Etkinlik biletleri programdan 3 saat öncesinde amfi tiyatro girişinde dağıtılmaya başlanacak.

HER BİLET İÇİN BİR FİDAN DİKİLECEK

İnegöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada konser için dağıtılan her bir bilet için ormanlarımızın yeniden yeşertilmesine destek olmak amacıyla fidan bağışı yapılacağı belirtildi. Çevreci projelere her zaman öncelik veren İnegöl Belediyesi yapmış olduğu bu bağış kampanyasıyla da bir kez daha bu konudaki hassasiyetini gözler önüne serdi.

İnegöl Belediyesi program sonrasında fidan bağışı kampanyasıyla ilgili bağış miktarı ve bağışın gönderileceği kurum hakkında da gerekli açıklamaların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.