Her Bir Reyin Bu Ülkeden Pensilvanya'ya, Okyanusa Atılacak Bir Ok Olduğunu Unutmayın"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "(Nasıl olsa bu seçimi alırız) deyip seçime gitmezseniz vebal altındasınız. Her bir reyin bu ülkeden Pensilvanya'ya, okyanusa atılacak bir ok olduğunu unutmayın.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "(Nasıl olsa bu seçimi alırız) deyip seçime gitmezseniz vebal altındasınız. Her bir reyin bu ülkeden Pensilvanya'ya, okyanusa atılacak bir ok olduğunu unutmayın. Dünya zalimlerine karşı atılacak bir ok olduğunu unutmayın." dedi.



Bakan Turhan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen Trabzon Kitap Fuarı'na katıldı.



Yazarların da yer aldığı fuarda stantları gezen Turhan, vatandaşlarla sohbet etti, onlarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra Çamoba Mahallesi'ndeki Botanik Parkı gezen Turhan, aynı mahallede Ortahisar Belediyesi tarafından oluşturulan örnek meyve bahçesini inceledi.



AK Parti Arsin İlçe Başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katılan Turhan, yanına gelen yeni evli Asiye ve Sefa Aydın çiftini tebrik ederek ömür boyu mutluluklar diledi.



Genç çifte önerilerde bulunan Turhan, "Ülkemize gençler yetiştirmek için yeni bir aile kuruluyor. Bizim kültürümüzde, bizim milletimizin örfünde aile kutsal bir yapıdır. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun, hayırlı nesiller yetiştirmek nasip olsun." ifadelerini898478 4 kullandı.



Ülkenin geleceğinde gençlerin önemli sorumluluklar üstleneceğine işaret eden Turhan, bu anlamda gençlerin eğitilmesinin önemli bir konu olduğunu söyledi.



Turhan, iktidarları döneminde gençlere önem ve değer verdiklerine dikkati çekerek, şunları dile getirdi:



"Seçilme yaşını 18'e indirdik, merkez karar ve yönetim kurulunda, Meclis'te gençlere yer verdik. Niye? Gençler sorumlulukları üzerine aldığında hedefe ok gibi koşarlar. Biz tarihimizde büyük başarıları genç yöneticilerle, genç komutanlarla, genç liderlerle yaptık. Malazgirt'e bakıyorsunuz Alparslan 30 yaşında, İstanbul'un fethine bakıyorsunuz Fatih 21 yaşında. Demek ki bu yaşlar gençler eğer ülkesine, davasına, milletine hizmet etme konusunda iyi eğitilirlerse dünyayı değiştirebilecek olaylara vesile olabiliyorlar. Bunun için kendinizi çok iyi yetiştirmeniz lazım. Davanız büyükse bu büyük davanın yükünü kaldırabilecek bilgiye, beceriye, eğitime ve donanıma sahip olmanız lazım."



Türkiye'nin tarihinde ülke ve millet huzurunu tehdit eden birçok olayın, gençler üzerinde yapılan tezgahlarla düzenlendiğini vurgulayan Turhan, 1980 öncesinde yaşananların bunun en iyi örneği olduğunu kaydetti.



"Kürdistan kurma hayaliyle bu millete düşman ettiler, terörist yaptılar"



Daha sonra Güney Doğu'da yaşanan gelişmelere değinen Turhan, şöyle devam etti:



"Genç kardeşlerimizi, Kürt kardeşlerimizin çocuklarını Kürdistan kurma hayaliyle bu millete düşman ettiler, terörist yaptılar. Onlara birtakım vaatlerde bulundular. Bu tür tehditlere karşı gençlerimizi hazırlamamız lazım. Gençler iyi arkadaş seçecekler, kendilerini yetiştirecek iyi eğiticiler bulacaklar. Bu tabii ki önce aileden başlayacak, okulda, daha sonra sivil toplum örgütleri ve siyasi örgütler vasıtasıyla ilim irfan dernekleriyle gençlerimizi her bakımdan yetiştirmemiz lazım. Onlar bizim geleceğimiz. Biz atalarımızdan kalan bu mirası bizden sonraki nesillerimizin emaneti olarak görüyoruz. Devletimizi ve milletimizi dünya arenasında hak ettiği yere çıkarmak için mücadele ediyoruz. Biz bu yolun yolcularıyız. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız."



Turhan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin yaklaştığına işaret ederek, milletin ağa ve paşa olacak değil, kendine hizmet edecek yetkilileri seçeceğini ifade etti.



Seçimde karar verilirken dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Turhan, şöyle devam etti:



"Liyakat önemli. Kişisel liyakat kadar kurumsal liyakat da önemli. AK Parti'nin bu ülkede uzun yıllar iktidar olmasına vesile olan başlangıç noktası, yerel yönetimlerdeki AK belediyeciliğin insanlarımıza verdiği güven duygusudur. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda zor şartlar içindeydi. Merkezi iktidar kendine destek değil, köstek oluyordu. Buna rağmen İstanbul'da çöp, çamur, hava kirliliği, akmayan musluklar, insanların hayatından bezdiği noktada belediyede yönetimi eline aldı ve kimsenin beklemediği süre içinde İstanbul'u yaşanabilir hale getirdi."



"Hizmet siyaseti Allah'ın izniyle tevazu ve samimiyetle devam edecek"



Türkiye'de başka bir partinin 17 yıldır kesintisiz iktidar olamadığına dikkati çeken Turhan, şu değerlendirmede bulundu:



"Bunun bir anlamı var, bu hizmet siyasetidir, insanımıza yapılan hizmetlerin karşılığı olarak. İnşallah bu hizmet siyaseti Allah'ın izniyle tevazu ve samimiyetle devam edecek. Haftaya bugün millet sandığa gidecek ve kararını verecek. Bizim milletimizin önemli bir kısmı kararını vermiş ama belirli oranda son hafta kararını verecek. Özellikle son üç gün genelde seçim öncesi araştırmalar gösteriyor ki kararsızlar kararını netleştiriyor. Bu seçimin kahramanları, hanım kardeşlerim. Her kapıyı çalacak, her gönüle dokunacak mısınız? Evet... İşte onun için, geleceğimiz için, çocuklarımız için bu tevazuyu göstereceksiniz."



"Oy oranımızı yüksek tutup katılımı sağlamamız lazım"



Yerel seçimlerde çıkacak sonucun önemli olduğunu, dünyaya bir mesaj niteliği taşıdığını anlatan Turhan, şunları kaydetti:



"Bu sandıktan çıkacak olan sonuç, dünya liderimiz ve ülkemizin dünyadaki zalimlere karşı vereceği cevap olacaktır. Bu ülkenin çökmesini, bu ülkenin başındaki liderinin zayıflamasını, milletin nezdinde itibarının düşmesini bekleyenlere karşı bir Osmanlı tokadı gibi vuracak inşallah. Bu seçimlerde sadece biz nasıl olsa 'Arsin'de belediye başkanlığını alırız, bugün hava güzel, yaylalara çıkayım' diyenler olabilir. Vebal altındasınız. Bu çok önemli. 'Nasıl olsa bu seçimi alırız' deyip de seçime gitmezseniz vebal altındasınız. Her bir reyin bu ülkeden Pensilvanya'ya, okyanusa atılacak bir ok olduğunu unutmayın. Dünya zalimlerine karşı atılacak bir ok olduğunu unutmayın. Oy oranımızı yüksek tutup katılımı sağlamamız lazım. Bir hastalığımız var, 'nasıl olsa biz burada kazanıyoruz seçime gidip kim sırada bekleyecek?' deyip bu fedakarlıktan kaçmamamız lazım."



Etkinliğe, Bakan Turhan'ın yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ile çok sayıda partili katıldı.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yenikapı Mitingindeki Kalabalık Binali Yıldırım'ı Mest Etti: Harikasınız!

Yenikapı Mitinginde Konuşan Erdoğan, Alandaki Kişi Sayısını Açıkladı

İmamoğlu, Yenikapı Mitingi Düzenlendiği Esnada Elindeki Son Anketi Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı