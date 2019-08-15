Her bir Suriyeli için bir Türk iş sahibi olacak

Artan işsizlikle birlikte Suriyelilerin durumu gündemden düşmüyor.

Artan işsizlikle birlikte Suriyelilerin durumu gündemden düşmüyor. Çalışmalarını istihdam konusunda yoğunlaştıran devlet ve sivil toplum kuruluşları her Suriyeli için bir Türk'ün ekonomiye kazandırılmasına odaklanırken toplumsal çatışmayı hafifletmeyi de amaçlıyor.

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