Son Dakika Haberleri: Her bir Suriyeli için bir Türk iş sahibi olacak
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Her bir Suriyeli için bir Türk iş sahibi olacak

1 saat önce

Artan işsizlikle birlikte Suriyelilerin durumu gündemden düşmüyor.

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Artan işsizlikle birlikte Suriyelilerin durumu gündemden düşmüyor. Çalışmalarını istihdam konusunda yoğunlaştıran devlet ve sivil toplum kuruluşları her Suriyeli için bir Türk'ün ekonomiye kazandırılmasına odaklanırken toplumsal çatışmayı hafifletmeyi de amaçlıyor.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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