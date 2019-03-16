Her Bitki İçin Kolay ve Etkili,organik Böcek İlacı-Soğan Kabuğu
30 dakika önce
Ne İşe Yaradığını Öğrendikten Sonra Bir Daha Asla Soğan Kabuklarını Çöpe Atmayacaksınız.Her bitki için kolay ve etkili,doğal |Organik böcek ilacı-SOĞAN KABUĞU..Soğan, hemen yer yemekte bulunuyor.
Ne İşe Yaradığını Öğrendikten Sonra Bir Daha Asla
Soğan Kabuklarını Çöpe Atmayacaksınız.Her bitki için kolay ve etkili,doğal |Organik böcek ilacı-SOĞAN KABUĞU..
Soğan, hemen yer yemekte bulunuyor. Sadece yemeğin tadını güzelleştirmiyorlar. Aynı zamanda sağlığımız için de yararlılar.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:15 Kaynak: Youtube
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