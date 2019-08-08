Son Dakika Haberleri: "Her Bizans'a Bir Fatih" oyunu Gölbaşı'nda sahnelendi
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"Her Bizans'a Bir Fatih" oyunu Gölbaşı'nda sahnelendi

50 dakika önce

Gölbaşı'nda Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen programda "Her Bizans'a bir Fatih" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Gölbaşı'nda Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen programda "Her Bizans'a bir Fatih" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun yazdığı "Her Bizans'a Bir Fatih" adlı tiyatro oyunu sahneye konuldu.
Programda konuşan Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanı Yasin Dinçer, oyunun Fatih Sultan Mehmet'i ve İstanbul'un fethini konu aldığını ifade etti.
Dinçer, "Geçmişten bugüne ülkücüler vatanının ve milletinin ihtiyaç duyduğu her alanda boy göstermiştir ve göstermeye devam edecektir. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in emaneti, bilge lider Devlet Bahçeli'nin çizgisi davamızdır ve asla dönenlerden olmayacağız. Biliyoruz ki zulmün olduğu her yer bizim için Bizans ve zulme ne pahasına olursa olsun 'dur' diyecek olan Fatih ise ülkücülerdir." diye konuştu.
Oyunu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Murat Sapmaz, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, Gölbaşı Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Lütfü Yılmaz, Ankara Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Yasin Karadağ, gençler ve vatandaşlar da izledi.
Mustafa Necati Sepetçioğlu, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:38 Kaynak: AA
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