Üye Girişi
"Her bronkoskopi yapılan hasta akciğer kanseri değildir" - Son Dakika

"Her bronkoskopi yapılan hasta akciğer kanseri değildir"

23.09.2021 15:22

Fiberoptik bronkoskopi (FOB) sayesinde özellikle akciğer kanseri başta olmak üzere, birçok akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinin yapılabildiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr.

Fiberoptik bronkoskopi (FOB) sayesinde özellikle akciğer kanseri başta olmak üzere, birçok akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinin yapılabildiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, her bronkoskopi yapılan hastanın akciğer kanseri olmadığını, bu yüzden hastaların bu işlemi yaptırmaktan çekinmemeleri gerektiğini belirtti.

Fiberoptik bronkoskopi ile Kovid geçiren hastalar da dahil olmak üzere üst ve alt solunum yollarının, bronşların ve akciğerlerin detaylı bir şekilde incelenebildiğine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, akciğerin nadir hastalıkları, uzun süreli öksürük, nedeni izah edilememiş ses kısıklığı, kanlı balgam ya da solunum yolları kaynaklı kanamalar, kötü ya da iyi huylu akciğer tümörleri, enfeksiyon, tüberküloz, yabancı cisim şüphesi bulunan hastalara uygulama esnasında biyopsi yapabilme imkanı da sunan, hem tanı hem de uygun hastalarda tedavi amaçlı kullanılabilen önemli bir yöntem olduğunu belirtti.

LOKAL ANESTEZİ İLE UYGULAMA YAPILIR

Ucunda kamera bulunan esnek bir cihaz olan fiberoptik bronkoskopi ile havayollarından alınan görüntü, özel bir sistem ile monitörden izlenebileceğini söyleyen Göğüs Hastalıkları umanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, bu sayede işlem esnasında bronş mukozasından biyopsi alınabileceğini ve tümör hücrelerinin varlığının da incelenebileceğini belirtti.

İşlem hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ali Metin Görgüner uygulamanın yapılması konusunda şu bilgileri paylaştı:

"İşlem öncesinde gerekli tetkikler yapılarak fiberoptik bronkoskopi için uygun olduğuna karar verilen hastalarda lokal anestezi altında, ağrısız ve 6 saatlik açlık sonrası yapılır. Bronkoskopi, örnekleme işlemine bağlı olarak 15-30 dakika sürer. Hasta işlem sonrası yaklaşık 1 saat gözlendikten sonra hastaneden ayrılabilir ve 2 saat sonra yemek yiyebilir" dedi.

KOAH HASTALARINA DA UYGULANABİLİR

Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, kanama bozukluğu olan, önceden kalp krizi geçirmiş veya kalpte ritim bozukluğu olan hastalarda, oksijen düşüklüğü olanlarda, solunum sıkıntısı olan, ciddi astım veya koah hastalarında da başta Kardiyoloji olmak üzere ilgili branşlardan onay alındıktan sonra uygun şartlar altında, bazen ameliyathanede genel anestezi altında işlemin uygulanabildiğini belirtti. KOAH hastalığında son yıllarda fiberoptik bronkoskop aracılığı ile yapılan ve balon tedavisi adı verilen, tıbbi adı "Broncho Muco Cleaner Balon Uygulaması" olan bir yöntem de gündeme gelmiştir. Burada amaç bronşlardaki sekresyonların temizlenerek hastanın rahatlatılmasıdır" dedi.


Her bronkoskopi yapılan hasta akciğer kanseri değildir

Akciğer Kanseri, Fiberoptik, Ali Metin, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Her bronkoskopi yapılan hasta akciğer kanseri değildir' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek 16:25 Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek Nuh tufanından kaldığına inanıyorlar! Ovaya Bakan Adam kayası turizme kazandırılacak 16:18 Nuh tufanından kaldığına inanıyorlar! Ovaya Bakan Adam kayası turizme kazandırılacak Son Dakika! MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı 16:05 Son Dakika! MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı
Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı 15:33 Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı Otel odasında sevgilisinin cinsel saldırısına uğramış! Genç kadın: Kafamda içki şişesi kırdı 15:11 Otel odasında sevgilisinin cinsel saldırısına uğramış! Genç kadın: Kafamda içki şişesi kırdı Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti 14:38 Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti
Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi 14:21 Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı 13:46 Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı

Son Dakika Haberleri
16:21 Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak
16:17 Dev ay maketini ellerinden kaçıran görevliler, yakalamak için sokak sokak dolaştı
16:05 Son Dakika! MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı
16:00 Devlet Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'nun "kürt sorunu" açıklamalarına sert çıkış: CHP, bölücülüğün siyaset ayağı olmaya HDP'den daha yatkın
15:52 Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı
15:33 Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı
15:30 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.
15:08 Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere korona aşısı yapıldığına dair iddialar sonrası soruşturma başlattı
15:04 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç için savcılığa suç duyurusunda bulunacak
14:37 Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti
TCDD, 14 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi TCDD, 14 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi         
16:49
Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak         
16:21
Dev ay maketini ellerinden kaçıran görevliler, yakalamak için sokak sokak dolaştı Dev ay maketini ellerinden kaçıran görevliler, yakalamak için sokak sokak dolaştı         
16:17
Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı         
15:52
Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O. Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.         
15:30
Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş         
15:05
Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi         
14:27
Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'         
14:13
Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor         
13:39
Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar         
12:59
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu'dan siyah bikiniyle yaza veda pozu Oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu'dan siyah bikiniyle yaza veda pozu         
00:18
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 16:52:49. #1.13#
SON DAKİKA: "Her bronkoskopi yapılan hasta akciğer kanseri değildir" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement