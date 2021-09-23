"Her bronkoskopi yapılan hasta akciğer kanseri değildir" - Son Dakika

Fiberoptik bronkoskopi (FOB) sayesinde özellikle akciğer kanseri başta olmak üzere, birçok akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinin yapılabildiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, her bronkoskopi yapılan hastanın akciğer kanseri olmadığını, bu yüzden hastaların bu işlemi yaptırmaktan çekinmemeleri gerektiğini belirtti.

Fiberoptik bronkoskopi ile Kovid geçiren hastalar da dahil olmak üzere üst ve alt solunum yollarının, bronşların ve akciğerlerin detaylı bir şekilde incelenebildiğine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, akciğerin nadir hastalıkları, uzun süreli öksürük, nedeni izah edilememiş ses kısıklığı, kanlı balgam ya da solunum yolları kaynaklı kanamalar, kötü ya da iyi huylu akciğer tümörleri, enfeksiyon, tüberküloz, yabancı cisim şüphesi bulunan hastalara uygulama esnasında biyopsi yapabilme imkanı da sunan, hem tanı hem de uygun hastalarda tedavi amaçlı kullanılabilen önemli bir yöntem olduğunu belirtti.

LOKAL ANESTEZİ İLE UYGULAMA YAPILIR

Ucunda kamera bulunan esnek bir cihaz olan fiberoptik bronkoskopi ile havayollarından alınan görüntü, özel bir sistem ile monitörden izlenebileceğini söyleyen Göğüs Hastalıkları umanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, bu sayede işlem esnasında bronş mukozasından biyopsi alınabileceğini ve tümör hücrelerinin varlığının da incelenebileceğini belirtti.

İşlem hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ali Metin Görgüner uygulamanın yapılması konusunda şu bilgileri paylaştı:

"İşlem öncesinde gerekli tetkikler yapılarak fiberoptik bronkoskopi için uygun olduğuna karar verilen hastalarda lokal anestezi altında, ağrısız ve 6 saatlik açlık sonrası yapılır. Bronkoskopi, örnekleme işlemine bağlı olarak 15-30 dakika sürer. Hasta işlem sonrası yaklaşık 1 saat gözlendikten sonra hastaneden ayrılabilir ve 2 saat sonra yemek yiyebilir" dedi.

KOAH HASTALARINA DA UYGULANABİLİR

Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, kanama bozukluğu olan, önceden kalp krizi geçirmiş veya kalpte ritim bozukluğu olan hastalarda, oksijen düşüklüğü olanlarda, solunum sıkıntısı olan, ciddi astım veya koah hastalarında da başta Kardiyoloji olmak üzere ilgili branşlardan onay alındıktan sonra uygun şartlar altında, bazen ameliyathanede genel anestezi altında işlemin uygulanabildiğini belirtti. KOAH hastalığında son yıllarda fiberoptik bronkoskop aracılığı ile yapılan ve balon tedavisi adı verilen, tıbbi adı "Broncho Muco Cleaner Balon Uygulaması" olan bir yöntem de gündeme gelmiştir. Burada amaç bronşlardaki sekresyonların temizlenerek hastanın rahatlatılmasıdır" dedi.