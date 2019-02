Oyun odaklı bir bilgisayar toplamak isteyenlerin önem vermesi gereken en önemli bilgisayar bileşenlerinden biri, kesinlikle ekran kartı. Herkesin bilgisayar için ayırdığı bütçe farklı olsa da hepimiz isteriz ki verdiğimiz fiyatın karşılığında, mümkün olan en yüksek performansı alalım. İşte tam da böyle bir arayış içindeyseniz, hiç merak etmeyin, bu liste çok işinize yarayacak.Listede 2.591 TL ile 350 TL fiyat aralığında 7 farklı ekran kartı bulunuyor. Hem de yurt dışı alışveriş sitelerini kaynak olarak kullandık ancak merak etmeyin, yurt dışı linki verdiğimiz ekran kartları da ülkemiz üzerinden satın alınabilir durumda. Yurt dışından satın aldığınız ürünlerde bir sorun çıktığında -eğer markanın farklı bir garanti koşulu bulunmuyorsa- genellikle aldığınız siteyle iletişime geçmeniz gerekiyor. Yine de bu ürünler garantisiz oldukları için bir müşteri olarak seçim size kalıyor.Not: 6 Şubat 2019 fiyatları baz alınmıştır, içerik sponsorlu değildir. Sıralama, pahalıdan ucuza yapılmıştır.7. Sapphire Radeon RX Vega 64 8 GBAMD'nin en yüksek performanslı ekran kartlarından biri olan RX Vega 64, genellikle GTX 1080'in rakibi olarak gösteriliyor. Sapphire'in bu ekran kartı, referans tasarımla geliyor; bu da ekran kartının soğutma anlamında bir tık geride kalabileceği anlamına geliyor. RX Vega 64'ün kargo ve vergiler dahil 2.591 TL'ye satıldığı düşünüldüğünde ise soğutma yetersizliği sonucu oluşabilecek birkaç derece sıcaklık fazlası göz ardı edilebilir.Fiyat Kaynağı: Newegg 6. MSI Geforce RTX 2060 VENTUS 6 GB OCHenüz birkaç hafta önce piyasaya sürülen RTX 2060, GTX 1070 Ti'dan daha güçlü olmasına rağmen uygun bir fiyatla gelmesiyle herkesi şaşırtmıştı. Günümüz ve gelecek oyunlarını 1080p ve 2K çözünürlükte oldukça yüksek FPS değerleriyle oynamanızı sağlayacak olan bu ekran kartı, 4K çözünürlükte de fiyatına göre yeterli bir performans sunuyor.MSI Geforce RTX 2060 VENTUS 6G OC ekran kartını yurt dışından, kargo ve vergiler dahil 2.341 TL'ye alabilmeniz mümkün. Ürünü ülkemizden satın almak isterseniz de bu fiyatın üzerine 400-500 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor.Fiyat Kaynağı: Newegg 5. Sapphire Radeon RX590 Nitro+ 8 GBAMD'nin orta-üst fiyatlı ekran kartları arasında en iyi modellerden biri olan RX590, aslına bakarsanız RX580 ile çok ciddi düzeyde farklılık içermiyor. Yine de daha yeni bir kart olması ve biraz daha performanslı olmasına ek olarak RX580 ile fiyat anlamında yakın olan bu ekran kartı, oldukça mantıklı bir seçim.Resident Evil 2, Devil May Cry 5, Tom Clancy's The Division 2 olmak üzere üç yeni oyun hediyesiyle birlikte gelen bu kartı, 1.638 TL'ye satın almak mümkün.Fiyat Kaynağı: İnventus 4. ASUS Phoenix GeForce GTX 1060 6 GBPiyasadaki en ucuz GTX 1060 ekran kartlarından biri olan ASUS Phoenix, kompakt bilgisayarlar için tek fanlı olarak tasarlanmış. Soğutma konusunda çift fanlı modellerden bir tık geride kalacak olan bu ekran kartı, her şeye rağmen bulunduğu fiyat aralığı için oldukça alınabilir durumda. Bilgisayar oyunlarının her geçen gün daha fazla VRAM tükettiğini göz önüne aldığımızda, bu ekran kartının sahip olduğu 6 GB bellek her türlü işimizi görecektir.ASUS Phoenix GeForce GTX1060 6 GB ekran kartı, günümüz itibariyle 1.463 TL fiyata sahip.Fiyat Kaynağı: Hepsiburada 3. Sapphire Pulse AMD Radeon RX580 4 GB OCAMD'nin en iyi fiyat/performans odaklı ekran kartlarından biri olan RX580, son aylarda oldukça mantıklı fiyatlara düştü. 8GB belleğe sahip modellerin fiyatı 1500 TL seviyelerine çıktığı için, biraz daha fazla verip RX590 almak daha mantıklı oluyor. 1500 TL ve üzeri bütçeye çıkmak istemeyenler için ise RX580'in 4GB belleğe sahip modelleri oldukça iyi bir seçim olacaktır. AMD ekran kartlarının en popüler üreticilerinden Sapphire'in Pulse serisi de bir oyuncu için gerekli donanımı ve soğutmayı sağlıyor.Sapphire'in 4GB belleğe sahip Radeon RX580 ekran kartı, 1.198 TL fiyatla tüketicilerin beğenisine sunulmuş durumda.Fiyat Kaynağı: Hepsiburada 2. Sapphire Pulse AMD Radeon RX 570 4 GBGenellikle Nvidia'nın GTX 1050 Ti ve GTX 1060 kartları arasına konumlandırılan Radeon RX 570'i çok farklı fiyat aralığında bulmak mümkün. Bir zamanlar 2-3 bin TL gibi fiyatlara yükselen RX 570'i şu an ülkemizde 1000 TL'nin biraz altına bulmak mümkün iken, yurt dışından çok daha uygun bir fiyata getirebilirsiniz.Amazon üzerinde 99,99 dolardan satışa sunulan RX 570, kargo ve vergiler dahil edilince 131,84 dolar, yani 688 TL'lik bir fiyata sahip oluyor. Bu fiyata alabileceğiniz en iyi ekran kartı olan RX 570, 1080p çözünürlükte oyunlar oynamak için biçilmiş kaftan.Fiyat Kaynağı: Amazon 1. AMD Radeon RX460 2 GBGeldik listemizin en uygun fiyatlı ekran kartına… AMD Radeon RX460'ın referans tasarımına sahip olan bu ekran kartı, bulunduğu fiyat aralığında rakipsiz. E-spor odaklı oyunları çok rahat oynayabileceğiniz bu ekran kartını çeşitli e-ticaret sitelerinde 350-370 TL aralığında bulabilmek mümkün.Fiyat Kaynağı: ePTTAVM Listemizin sonuna geldik. Sizin de bu listeye dahil olabileceğini düşündüğünüz ekran kartları varsa, yorumlar kısmında herkesle paylaşabilirsiniz.