Son Dakika Haberleri: Her Çarşamba Kürsübaşı Günü

Her Çarşamba Kürsübaşı Günü

24 dakika önce

Elazığ kültürünü ve Harput musikisini gelecek nesillere aktarmak amacıyla belediye tarafından her Perşembe günü düzenlenen 'Kürsübaşı' etkinliği, artık Çarşamba günleri gerçekleştirilecek.

Her Çarşamba Kürsübaşı Günü, System.String[]

Yeni yılın ilk "Kürsübaşı" programı da 2 Ocak Çarşamba günü saat 20'de Kültür Park Mamurat-ül Aziz salonu'nda musiki severler ile buluşacak.

Hemşerilerimizin severek takip ettiği kültürel mirasımız 'Kürsübaşı' etkinliği, her hafta farklı sanatçıların katılımı ve geceyle özdeşleşen çeşitli ikramlar eşliğinde vatandaşlarımıza keyifli anlar yaşatmaya devam edecek.

KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKIYORUZ

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlar için ücretsiz olarak düzenlenen ve şehir kültüründe özel bir yere sahip "Kürsübaşı" programına yediden yetmişe bütün hemşerilerimizin davetli olduğu belirtilerek, kültürel mirasa sahip çıkmak adına her Çarşamba etkinliğin yapılacağı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:18 Kaynak: Bültenler

Elazığ, Çarşamba İlçesi, Güncel
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