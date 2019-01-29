Her Çarşamba Kürsübaşı Günü

Hemşerilerimizin severek takip ettiği kültürel mirasımız 'Kürsübaşı' etkinliği, her hafta farklı sanatçıların katılımı ve geceyle özdeşleşen çeşitli ikramlar eşliğinde vatandaşlarımıza keyifli anlar yaşatmaya devam edecek.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlar için ücretsiz olarak düzenlenen ve şehir kültüründe özel bir yere sahip "Kürsübaşı" programına yediden yetmişe bütün hemşerilerimizin davetli olduğu belirtilerek, kültürel mirasa sahip çıkmak adına her Çarşamba etkinliğin yapılacağı ifade edildi.