"Her Çatı Bir Enerji Santrali" semineri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Her Çatı Bir Enerji Santrali' semineri - Son Dakika Ekonomi

"Her Çatı Bir Enerji Santrali" semineri

7 saat önce

İnform Elektrik Yenilenebilir Enerji Satış Yöneticisi Emre Zengin, çatı üstü güneş enerjisi santrallerinde (GES) geçen yıl mayıs ayında yayımlanan yeni yönetmelikle piyasanın yeniden canlandığını belirterek, "Bu sene ve ilerleyen yıllarda çatı üstü GES kurulumlarının artarak çoğalmasını bekliyoruz.

İnform Elektrik Yenilenebilir Enerji Satış Yöneticisi Emre Zengin, çatı üstü güneş enerjisi santrallerinde (GES) geçen yıl mayıs ayında yayımlanan yeni yönetmelikle piyasanın yeniden canlandığını belirterek, "Bu sene ve ilerleyen yıllarda çatı üstü GES kurulumlarının artarak çoğalmasını bekliyoruz." dedi.

Endüstriyel çatılarda GES uygulamalarının ele alındığı "Her Çatı Bir Enerji Santrali" semineri, İzmir Hilton Garden Inn'de yapıldı.

Zengin, bu yıl Türkiye'de çatı üstü GES kurulumlarında 1000 megavatlık bir kurulumun öngörüldüğünü anımsatarak, "İlk yönetmeliğin yayınlandığı 2013'ten sonra bugün güneşte yaklaşık 7 gigavat kuruluma ulaşılan bir süreç yaşadık. Çatı GES'lerdeki yeni yönetmelik de piyasayı yeniden canlandırdı. Bu sene ve ilerleyen yıllarda çatı üstü GES kurulumlarının artarak çoğalmasını bekliyoruz." dedi.

Binalardaki çatı üstü GES kurulumlarında süreçlerin hala çok fazla yoğun olduğuna işaret eden Zengin, "Ufak sistemlerde bireysel kullanıcı bunlarla çok fazla uğraşmak istemiyor. Fizibiliteye baktığınız zaman burada biraz daha zamanın olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Zengin, yenilenebilir enerji ekipmanlarında fiyatların düşmesiyle yatırımcı ilgisinin de arttığını dile getirerek, "Yatırımcı amortisman sürelerini düşürdüğü takdirde biz de bundan faydalanıyoruz. Ayrıca işin yenilenebilir ve sürdürülebilir olması, hem bizim açımızdan hem de ülkemiz açısından çok daha faydalı. Dolayısıyla bu tarz kurulumlar arttıkça ülkemiz ve firmamız adına seviniyoruz. Ben 6 yıldır bu sektördeyim. Son 6 yılda, fiyatlar panel anlamında belki yarı yarıya düştü." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar 6.10'un üzerine çıktı Amerikan basını: Türkiye, Rusya'ya karşı kullanmak için ABD'den Patriot istedi Çiftçinin mazot derdini bitirecek traktör fuarda büyük ilgi gördü

Son Dakika Haberleri
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:34:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Her Çatı Bir Enerji Santrali" semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]