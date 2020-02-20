İnform Elektrik Yenilenebilir Enerji Satış Yöneticisi Emre Zengin, çatı üstü güneş enerjisi santrallerinde (GES) geçen yıl mayıs ayında yayımlanan yeni yönetmelikle piyasanın yeniden canlandığını belirterek, "Bu sene ve ilerleyen yıllarda çatı üstü GES kurulumlarının artarak çoğalmasını bekliyoruz." dedi.

Endüstriyel çatılarda GES uygulamalarının ele alındığı "Her Çatı Bir Enerji Santrali" semineri, İzmir Hilton Garden Inn'de yapıldı.

Zengin, bu yıl Türkiye'de çatı üstü GES kurulumlarında 1000 megavatlık bir kurulumun öngörüldüğünü anımsatarak, "İlk yönetmeliğin yayınlandığı 2013'ten sonra bugün güneşte yaklaşık 7 gigavat kuruluma ulaşılan bir süreç yaşadık. Çatı GES'lerdeki yeni yönetmelik de piyasayı yeniden canlandırdı. Bu sene ve ilerleyen yıllarda çatı üstü GES kurulumlarının artarak çoğalmasını bekliyoruz." dedi.

Binalardaki çatı üstü GES kurulumlarında süreçlerin hala çok fazla yoğun olduğuna işaret eden Zengin, "Ufak sistemlerde bireysel kullanıcı bunlarla çok fazla uğraşmak istemiyor. Fizibiliteye baktığınız zaman burada biraz daha zamanın olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Zengin, yenilenebilir enerji ekipmanlarında fiyatların düşmesiyle yatırımcı ilgisinin de arttığını dile getirerek, "Yatırımcı amortisman sürelerini düşürdüğü takdirde biz de bundan faydalanıyoruz. Ayrıca işin yenilenebilir ve sürdürülebilir olması, hem bizim açımızdan hem de ülkemiz açısından çok daha faydalı. Dolayısıyla bu tarz kurulumlar arttıkça ülkemiz ve firmamız adına seviniyoruz. Ben 6 yıldır bu sektördeyim. Son 6 yılda, fiyatlar panel anlamında belki yarı yarıya düştü." değerlendirmesinde bulundu.