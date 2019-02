Her Cephesiyle Türkiye Muvazenesi Programı

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Çankırı İl Temsilciliğinin düzenlediği "Her Cephesiyle Türkiye Muvazenesi" başlıklı program Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezin'de yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda açılış konuşmasını AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu tarafından yapıldı. Çivitcioğlu, "Gençlerimizin 2000'li yılları hatırlamasını istiyorum. Tabii, doğum yılı olarak bu seneye denk gelen kardeşlerimiz vardır. Ülkemizde Koalisyonlar vardı, ülkemizde enflasyonlar vardı, ülkemizde develüasyonlar vardı. Bunlarla ilgili belki bilgi sahibi değilsiniz. Ülkemizde hastanelerde doktor kuyrukları vardı, eczanelerde ilaç kuyrukları vardı, fırınlarda ekmek kuyrukları vardı bunlar yaşandı. Tabii, AK Partimizin iktidara gelmesiyle bunların hepsi bertaraf oldu ve mazlumların gür sesi, kimsesizlerin kimsesi Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizlere hazırlamış olduğu 2023, 2053, 2071 gibi süreçler inşallah sizin omuzlarınızda yükselecek" dedi.



AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise, "MTTB ilk defa 1916 yılında kurulmuş ve Kurtuluş Savaşı'nda, 1. Dünya Savaşı'nda Türkiye'ye ve Osmanlı'ya önemli hizmetlerde bulunmuştur. Sonrasında 1920'de kapatılmış, 1926 yılında tekrar açılmış, 1936 yılında tekrar kapatılmış; Hatay'ın Türkiye'ye katılması için gösteri yapılması nedeniyle kapatılmıştır. Akabinde 1936'dan 1946'ya kadar faaliyetleri sürmüş sonrasında 1980 darbesi ile tekrar kapatılmıştır. Bu süreçte gençliğin yetişmesine bu gün ülkemizdeki siyasetin yönlenmesinde söz sahibi olan bir çok insan yetişmesinde önemli roller almıştır. Allah nasip ederse sizlerin de gelecekte bu ülkenin yönetiminde rol almanızda, fikir yönetimi oluşmasında, gerçeği görmenizde bu tür dernekler vakıflar önemli faktördür" şeklinde konuştu.



MTTB İl Başkanı Ceyhun Doğan, "Bu uğurda inancımız tam, umutlarımız taze, enerjimiz yerinde, kıyamda, kıraatte hazır ve nazırız. Cihad devletleri kurmuş ecdadın en derin ve köklü büyük ve ideal bir teşkilatı haline gelmiş MTTB'nin yakın geçmişe vurduğu mührü bu gün daha ileriye taşıyacak idealist bir gurup genç olarak Çankırı'da bir araya geldik. Zamanı zamanlar ötesini idrak etmiş bulunduğu mekanın farkına varmış, kendisini kişisel ve mesleki olarak geliştirmiş devam eden tarihine yeni kayıtlar düşerek ülkenin ahlaki ve yönetimsel bozulmalarına karşı 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir' şuurunda kökü ezelde ve dalı ebette bir sistemin idealine sahip en önemlisi insanlığın sancısını paylaşan bir gençlik hareketi olarak, hem Çankırı'nın hem bu coğrafyanın çatısı olmaya adayız. Varız ve emaneti teslim edene kadar var olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.



Yapılan konuşmalar sonrasında programa konuk olarak katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, "Türkiye bulunduğumuz coğrafya ve bulunduğumuz ülke her hangi bir ülke değil. Neden herhangi bir ülke değil bir taşıdığı potansiyel iki bulunduğu stratejik konum üç tarihimizden aldığımı değer ve strateji bu ülke üzerinde yaşayan bizler milletimizin her bir ferdi, bizlerde her hangi bir değiliz. Dün meydana çıkmış bir millet değiliz" dedi.



Konuşmaların ardından hediye takdimiyle program sona erdi.



Yapılan programa ayrıca, AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman, Çankırı Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Boz, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı. - ÇANKIRI

