Sosyal medyada hayvanlar alemine ilişkin videolar, viral olmaya devam ediyor. Twitter'da çok sayıda beğeni alan bir videoda, çayıra dağılan çoban koyunları saniyeler içerisinde hizaya sokan çoban köpeği dikkat çekti.
Çoban köpeğinin, traktörden atlar atlamaz çayıra girdiği ve arından hızlı şekilde dağılan sürüyü topladığı görülüyor. Sürü sahibi tarafından kaydedilen görüntülerdeki çoban köpeği, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.
Görüntülerden sonra köpeğin cinsi de merak edilmeye başlandı. Border collie, İngiltere-İskoçya sınırında yaklaşık 300 yıldır koyun çobanı köpeği olarak kullanılan sıra dışı bir collie ırkıdır. En zeki ırklardan biri kabul edilen border collie yetenek yarışmalarında da çok başarılıdır.
Son Dakika › Yaşam › Her çobanın isteyeceği köpek! Yüzlerce koyunu saniyeler içinde hizaya soktu - Son Dakika