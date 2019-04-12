Her çocuğa sağlık karnesi yeni dönemde başlayacak
34 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okul çağında yapılması gereken aşıların uygulanmasına yönelik proje başlattıklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 05:09
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okul çağında yapılması gereken aşıların uygulanmasına yönelik proje başlattıklarını bildirdi. (Mehmet Kaya
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