Son Dakika Haberleri: Her çocuğa sağlık karnesi yeni dönemde başlayacak

Her çocuğa sağlık karnesi yeni dönemde başlayacak

34 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okul çağında yapılması gereken aşıların uygulanmasına yönelik proje başlattıklarını bildirdi.

Her çocuğa sağlık karnesi yeni dönemde başlayacak, System.String[]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okul çağında yapılması gereken aşıların uygulanmasına yönelik proje başlattıklarını bildirdi. (Mehmet Kaya)
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 05:09 
Ekonomi
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