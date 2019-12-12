'Her Çocuk İçin Sosyal Uyum Projesi' - Son Dakika

Kilis Belediyesi tarafından Her Çocuk İçin Sosyal Uyum Projesi kapsamında çocuk meclisi oluşturuldu.



Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, Her Çocuk İçin Sosyal Uyum Projesi kapsamında Çocuk Meclisi'ni kurarak Kilis'te bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade ederek, " İlk oturumunu gerçekleştirdiğimiz toplantıda Çocuk Meclisi meclis üyesi çocuklarımıza Çocuk Hakları Eğitimi vererek oyunlar oynadılar. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve en önemlisi onların fikirlerini önemsiyoruz. Hep birlikte güzel projelere ve işlere imza atacağımızdan hiç şüphemiz yok" dedi. - KİLİS