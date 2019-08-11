Son Dakika Haberleri: Her damla kan bir umut
Son Dakika Güncel Haber

Her damla kan bir umut

1 saat önce

Lösemi hastalığıyla mücadele eden ve ilik nakli bekleyenler için İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğünde kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Her damla kan bir umut, System.String[]
Lösemi hastalığıyla mücadele eden ve ilik nakli bekleyenler için İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğünde kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen'in de yer aldığı etkinlikte 122 kişi bağışta bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş. çalışanları, ilik nakli bekleyen bebek İbrahim Dora Turan ve diğer bebeklere destek olmak için donör seferberliği başlattı. İZELMAN Genel Müdürlüğünde gerçekleşen kan ve kök hücre bağışına aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ile İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen'in de bulunduğu 122 çalışan katıldı. Minik Dora için 30 Temmuz'da başlatılan kampanya İZELMAN'ın verdiği destek ile biraz daha büyüdü. - İZMİR
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalyalı iş adamı, köy mezarlığını ziyaret eden herkese 10 TL dağıttı
Trans bireyin evinde yakaladığı babasını öldürmüştü! Şoke eden detaylar ortaya çıktı Çeşme'deki sosyetik plajda garson terörü: Müşteriyi öldüresiye dövdüler Eski HDP Milletvekili Altan Tan: Öcalan'dan PKK'ya bu hafta silah bırakma çağrısı gelebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 12:12:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Her damla kan bir umut
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]