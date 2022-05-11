Her derde deva heliz otunu toplama mesaisi başladı - Son Dakika
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Her derde deva heliz otunu toplama mesaisi başladı

11.05.2022 08:32

Her derde deva heliz otunu toplama mesaisi başladı Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilkbahar aylarında yaylalarda yetişen ve vatandaşlar tarafından her derde deva olarak bilinen heliz otunu toplama mesaisi başladı.

Her derde deva heliz otunu toplama mesaisi başladı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilkbahar aylarında yaylalarda yetişen ve vatandaşlar tarafından her derde deva olarak bilinen heliz otunu toplama mesaisi başladı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nin dağlık alanlarında havaların ısınması ile birlikte şifalı bitkiler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dağlarda ve yaylalarda yetişen ve çeşitli yemek ile peynir yapımında kullanılan otlar, karların erimesiyle birlikte gün yüzüne çıktı. Tatvan ilçesinde Van Gölü kıyısında yer alan Yelkenli köyü yaylalarında ilkbaharın gelmesiyle birlikte doğada kendiliğinden yetişen ve her derde deva olarak bilinen bitkiler vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Dağlarda ve yaylalarda kilometrelerce yol yürüyen vatandaşlar, peynir yapımında ve yemeklerde kullanılan ve tam bir şifa deposu olan heliz otunu toplamak için yoğun çaba sarf ediyor. Bitkileri özenle toplayarak yanlarında getirdikleri çuval ve kutulara doldurup sırtlarında taşıyan vatandaşlar, tekrar evlerinin yolunu tutuyor. Bazı vatandaşlar ise topladıkları bitkilerin bir kısmını ilçe merkezinde kurulan tezgahlarda satışa sunuyor.

Her hastalığa iyi gelen heliz otunu toplamak için kilometrelerce yol yürüdüğünü söyleyen Seyhan Tarlan, "Mayıs ayındayız ve baharımız biraz geç geldi. Bizler de heliz otu toplamaya geldik. Heliz otunun hem turşusunu yapıyoruz hem de kış mevsimi için kurutup yemeğe katıyoruz. Faydaları ise şeker ve tansiyon hastalığına iyi geldiği gibi her derde deva özelliği var. Tabii zorlukları da var. Aşama aşama yapılıyor. İlk olarak dağlardan topluyoruz, daha sonra temizliyoruz, yıkıyoruz ve doğruyoruz. Daha sonra ayran suyunda bekletiyoruz. Heliz otu turşusu için de duru suda bekletiyoruz ve sonra turşusu oluyor. Yani aşamadan aşamaya geçiyor" şeklinde konuştu.

Her derde deva heliz otunu toplama mesaisi başladı
Her derde deva heliz otunu toplama mesaisi başladı
Her derde deva heliz otunu toplama mesaisi başladı
Her derde deva heliz otunu toplama mesaisi başladı
Her derde deva heliz otunu toplama mesaisi başladı
Her derde deva heliz otunu toplama mesaisi başladı

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Doğu Anadolu Bölgesi, İlkbahar, Bitlis, Tatvan, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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