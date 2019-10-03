Son Dakika Haberleri: Her derde deva: "Kudret narı"
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Her derde deva: "Kudret narı"

22 dakika önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 62 yaşındaki Münip Çivi, Suudi Arabistan'dan getirip deneme amaçlı ektiği ve sağlık açısından birçok yararı bulunan kudret narından olumlu sonuçlar aldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 62 yaşındaki Münip Çivi, Suudi Arabistan'dan getirip deneme amaçlı ektiği ve sağlık açısından birçok yararı bulunan kudret narından olumlu sonuçlar aldı. Mide hastalıklarından bağırsağa, cilt sorunlarından diyabete pek çok rahatsızlığa iyi gelen kudret narı, içerdiği yoğun C vitamini sayesinde bağışıklığı da güçlendiriyor.

2011 yılında Suudi Arabistan'da kalıpçı olarak çalışırken orada fark ettiği kudret narının tohumunu Türkiye'ye getirip eken Münip Çivi, "Tohumunu ektiğim tarlada haftada bir kere suluyorum. Aynı Arabistan'da olduğu gibi burada da çıktı. Herkese anlatıyorum kudret narının faydalı olduğunu ama çoğu sevmiyor, tadının ekşimsi olduğunu söylüyorlar. Mide için iyi geliyor herkes ekip üretim alabilir, Arabistan'da Hindistanlılar fazla tüketiyorlar ben onlardan görüp Türkiye'ye getirdim. Faydalı bir meyve olan kudret narının ekiminin yaygınlaşmasına katkı sunmak istiyorum" dedi.

Diyetisyen Zeynep Bilgin de kudret narının 100 gramının 34 kalori olduğunu, aynı zamanda içeriğinde bol miktarda E vitamini ve protein bulunduğunu ifade etti. Bilgin, "Özellikle içeriğindeki vitaminler, protein sayesinde antioksidan özelliğine sahip olup kanserle savaşmada birebirdir. Ayrıca mide ve bağırsak hastalıklarında özelikle sindirim sistemi hastalıklarında, reflü ve gastrit tedavisinde birebirdir. Tadı acımsı olduğu için dikkat etmek gerekiyor. Yanık, egzama ve sedef gibi hastalıklarda birebir kullanılabilir" diye konuştu.

Kudret narının karaciğeri desteklediğini, kolesterol düşürmeye yardımcı olduğunu ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Hücreleri yeniler ayrıca kudret narı öksürüğe iyi gelir. Hamilelerin bunu tüketmemeleri gerekir, çünkü düşük yapma ve kanamayı arttırmaya sebep olabilir. Aynı zamanda ilaç kullananların kullanmadan önce doktorlarıyla konuşmaları gerekmektedir. Bir tatlı kaşığından fazla kudret narı tüketimi karaciğeri olumsuz etkileyebilir. Saklarken buzdolabının sebzelik kısmında bir hafta dayanabilir. Kudret narı hem pişmiş hem de pişmemiş yani hem turuncu hem yeşil olarak tüketilmektedir. Yalnız pişmiş olanını balla karıştırıp 1 ay boyunca bekletirsek kullanabiliriz. Pişmemiş olanı ince ince doğrayıp çekirdeği ile birlikte zeytin yağında bekletip saklayabiliriz.

Vitaminlerin kaybolmasını istemiyorsak kudret narı lapasını aç karna tüketmeliyiz. Yalnız bir tatlı kaşığından fazla tüketmememiz gerekir."

(İHA)

Her derde deva: Kudret narı

Suudi Arabistan, Samandağ, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:50 Kaynak: İHA
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