Son Dakika Haberleri: Her derde deva siyah üzüm tezgahlarda yerini aldı
Son Dakika Güncel Her derde deva siyah üzüm tezgahlarda yerini aldı

Her derde deva siyah üzüm tezgahlarda yerini aldı

1 saat önce

Bilecik'te faydası saymakla bitmeyen siyah üzüm pazar tezgahlardakini yerini aldı.

Her derde deva siyah üzüm tezgahlarda yerini aldı, System.String[]

Bilecik'te faydası saymakla bitmeyen siyah üzüm pazar tezgahlardakini yerini aldı.


Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi'nde kurulan Kapalı Pazar'daki tezgahlarda uzmanlar tarafından kalp, beyin, kolesterol, şeker hastalığı, kanser hücrelerinin oluşumunu engellemek, toksin arındırıcı gibi birçok derde deva olduğu söylenen siyah üzüm kilosu 5 TL'den tezgahlarda yerini aldı. Üzüm Satıcısı Abdülsamet Işık, siyah üzümün vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Siyah üzüm tezgahlarımıza Sakarya'nın Pamukova ilçesine bağlı Sekiharman köyünden geliyor. Şuanda faydasını saymakla bitiremeyeceğimiz siyah üzüme ilgi çok fazla. İlk çıktığı zamandan beri satıyoruz. Vatandaşlarımız bol, bol siyah üzüm yesin" dedi. - BİLECİK

Hürriyet Mahallesi, Bilecik Merkez, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Recep Sert, eşiyle birlikte cezaevini boyladı
Son Dakika: Trump: Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor Fransa Dışişleri Bakanı'ndan skandal karar! Türkiye maçına gitmiyor Kremlin'den "Türk ve Rus askerleri çatışır mı?" sorusuna yanıt: Düşünmek dahi istemiyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 14:42:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Her derde deva siyah üzüm tezgahlarda yerini aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]