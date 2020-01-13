'Her Durakta Bir Anı Biriktirdim' projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Her Durakta Bir Anı Biriktirdim' projesi - Son Dakika

'Her Durakta Bir Anı Biriktirdim' projesi

6 saat önce

Malatya'da, Öğretmenler Ortaokulu bünyesinde kurulan UNESCO Kulübü tarafından, 'Her Durakta Bir Anı Biriktirdim' projesi kapsamında 6 öğretmen ve 6 öğrenci ile Doğu Ekspresi turu gerçekleştirdi.

'Her Durakta Bir Anı Biriktirdim' projesi, System.String[]

Malatya'da, Öğretmenler Ortaokulu bünyesinde kurulan UNESCO Kulübü tarafından, 'Her Durakta Bir Anı Biriktirdim' projesi kapsamında 6 öğretmen ve 6 öğrenci ile Doğu Ekspresi turu gerçekleştirdi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Ülkemizdeki ve Dünyadaki kültürel mirasları yakından tanıyarak bilinçlenmek, kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak, kültürel unsurları öğrenmek ve öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Öğretmenler Ortaokulunda UNESCO Kulübü Kuruldu. Kulüp tarafından 2019-2020 eğitim öğretim döneminde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kulüp ilk olarak 'Her Durakta Bir Anı Biriktirdim' projesi kapsamında 6 öğretmen ve 6 öğrenci ile Doğu Ekspresi turu gerçekleştirdi. Tur ile öğrenciler, UNESCO kapsamında Dünya Mirası Listesine giren ve girmeye aday olan mirasları yakından görmenin mutluluğunu yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tarihimizi keşfederken ülkemizin güzel şehirlerini de tanıma fırsatı bulan öğrencilerimiz öğretmenleri eşliğinde Sarıkamış Şehitliğinde, Kafkas Cephesinde tarif edilmez duygularla şehitlerimizi andık Tren yolculuğunda şehirlerin hikayelerini, tarihini, yemeklerini ve doğasını yeniden keşfetme ve tanıma şansı da bulduk" denildi.


2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde de benzeri faaliyetlerin sürdürüleceği belirtildi - MALATYA

Doğu Ekspresi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:21 Kaynak: İHA
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