Son Dakika Haberleri: Her Elektronik Atık Tohum Otizm Vakfı'na Bir Destek

Her Elektronik Atık Tohum Otizm Vakfı'na Bir Destek

13 dakika önce

Ataşehir'de bulunan 14 CarrefourSA'dan toplanan 500 kilogram elektronik atık, Ataşehir Celal Yardımcı Ortaokulu öğrencileri tarafından Ataşehir Belediyesi'ne teslim edilerek geri dönüşümden elde edilen gelirin Tohum Otizm Vakfı'na bağışlandı.

Her Elektronik Atık Tohum Otizm Vakfı'na Bir Destek, System.String[]
Ataşehir'de bulunan 14 CarrefourSA'dan toplanan 500 kilogram elektronik atık, Ataşehir Celal Yardımcı Ortaokulu öğrencileri tarafından Ataşehir Belediyesi'ne teslim edilerek geri dönüşümden elde edilen gelirin Tohum Otizm Vakfı'na bağışlandı. Proje kapsamında toplam 500 kilogram elektronik atık toplandığı bildirildi.

Ataşehir Belediyesi'nin desteğiyle Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği(AGİD) ve Exitcom tarafından başlatılan 'E - Atık Toplama' projesi, atık elektronik eşyaların toplanması, geri dönüştürülmesi konusunda tüketicileri bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

CarrefourSA tarafından yapılan açıklamada ilçedeki 14 markette atık küçük ev aletleri toplama kutularına yer verildiği, bunların belediyece toplandığı ve ardından da bu eşyaların karşılığında Tohum Otizm Vakfı'na bağışta bulunulduğu belirtildi.

"TOPLUMU BİLİNÇLENDİRME VE ÇEVREYİ KORUMA FAALİYETLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Hayatımızın her anında yoğun bir şekilde kullandığımız elektrikli ve elektronik ürünler, kullanım sürelerini doldurduktan sonra hem çevreye hem de insan sağlığına zarar vermeye başlıyorlar. CarrefourSA olarak çevreye ve insan sağlığına olan duyarlılığımız doğrultusunda pillerden lambalara, elektronik eşyalardan bitkisel yağa kadar müşterilerimizden birçok atık ürünü toplayarak bilinçlendirme faaliyetlerine imza attık. Bu faaliyetlerimize Ataşehir Belediyesi desteğiyle Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği ve Exitcom tarafından düzenlenen E - Atıkların toplanması kampanyasına destek vererek bir yenisini ekliyoruz. Böylelikle toplumu bilinçlendirme ve çevreyi koruma faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz. Bu atıkların lisanslı kurumlarca bertarafından elde edilecek gelirin Tohum Otizm Vakfı'na bağışlanacak olması ise kampanyanın en gurur verici tarafını oluşturuyor" ifadelerini kullandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:00 Kaynak: DHA

Ataşehir, Güncel
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