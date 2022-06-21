'Her engelin üstesinden gelebilecek kapasite ve zihniyete sahibiz' - Son Dakika
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'Her engelin üstesinden gelebilecek kapasite ve zihniyete sahibiz'

21.06.2022 11:30
'Her engelin üstesinden gelebilecek kapasite ve zihniyete sahibiz'

ATATÜRK Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencilerinin 'Engel olma farkında ol' sloganıyla gerçekleştirdikleri toplumsal duyarlılık projesinde 5 engelli, Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde 1 gün garsonluk yaptı.

ATATÜRK Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencilerinin 'Engel olma farkında ol' sloganıyla gerçekleştirdikleri toplumsal duyarlılık projesinde 5 engelli, Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde 1 gün garsonluk yaptı. Müşterilerin isteklerini karşıladıklarını söyleyen görme engelli Tansu Çiller Kara, "Biz her engelin üstesinden gelebilecek kapasiteye, zihniyete sahibiz" dedi.

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencileri Zeliha Hıdıroğlu, Aybüke Sağıroğlu ve Ömer Faruk Binici, toplumsal duyarlılık sağlamak amacıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile ortak program düzenledi. Öğrenciler tarafından daha önce belirlenen farklı engelli gruplarından 5 öğrenci, Olimpiyat Parkı sosyal tesislerinde 1 gün süreyle garsonluk yaptı. Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Derya Gürcan Yıldırım, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe'nin de izlediği projede engelliler, gün boyu gelen müşterilerden sipariş aldı, taleplerini yerine getirdi. Ellerinde sipariş defteri, tepsilerinde çay, dondurma, börek siparişlerini misafirlere sunan engelliler, 1 gün süreyle de olsa çalışmanın mutluluğunu yaşadı.

'BİZE KİMSE ACIMA GÖZÜYLE BAKMASIN'Bastonuyla garsonluk yapmaktan mutlu olduğunu belirten görme engelli Tansu Çiller Kara, "Misafirlere siparişlerini verdik, herkes memnun kaldı. Bizler, her engelin üstesinden gelebilecek kapasiteye ve zihniyete sahibiz. Bize acıma gözüyle kimse bakmasın" dedi.  Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Zeliha Hıdıroğlu da "Toplumsal duyarlılık projesi kapsamında 'Engel olma farkında ol' sloganıyla yola çıktık. Engelliler, müşterilerin siparişlerini aldı, görevlerini gayet güzel yerine getirdi. Toplumun engelli garsonlara bakışı da çok güzel oldu. Biz isteyince bir şeyler yapabiliriz. Engel olmayıp farkında olursak her şey daha güzel olacak" diye konuştu.  Engellilerin engel durumlarının, iş yapmalarına çok da engel olmadığını bir kere daha gördüklerini belirten, Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Ömer Faruk Binici, 1 günlük çalışmada sosyal tesislere gelen müşterilerin olumlu tepkiler verdiğini söyledi. Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Derya Gürcan Yıldırım, Atatürk Üniversitesi'nin toplumsal duyarlılık projelerine destek verdiğini söyledi. 3 öğrencinin kendi imkanlarıyla projeyi hazırladıklarını kaydeden Yıldırım, "Engelliler, engel olunmadığı, hayata katılmalarına izin verdiğimiz sürece her şeyin çok olumlu ilerlediğini gösterdi" dedi.  Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe de sağlıklı bireyler için olduğu kadar engelli bireyler için de ekonomik bağımsızlığın önemli olduğunu belirterek, bu tür çalışmaların, engellilerin ayakları üzerinde durmalarının önünü açacağını söyledi.

Engelliler, 1 günlük çalışmanın sonunda Olimpiyat Parkı'ndaki Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde şarkılar söyleyip eğlendi. Gün dolayısıyla engellilere hediyeler verildi.


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Kaynak: DHA

Atatürk Üniversitesi, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Her engelin üstesinden gelebilecek kapasite ve zihniyete sahibiz' - Son Dakika

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